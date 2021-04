(VIDEOS) Colombia paro nacional de trabajadores: Jornada de protestas y acciones represivas del gobierno dejan un muerto

29.04.21 - Ayer miles de colombianos y colombianas se unieron al Paro Nacional en las ciudades y los territorios más rurales para juntar su indignación.



Miles de colombianos respondieron a la convocatoria de huelga nacional que fue organizada por sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas y sociales.



Pese a las restricciones por la pandemia del covid-19 y los insistentes llamados de las autoridades para detener la movilización de ciudadanos, se registraron masivas protestas en las principales ciudades colombianas.



En Bogotá, la capital del país, se reportaron distintas concentraciones en el Parque Nacional, la Universidad Nacional y El Campín, las cuales partieron hacia la Plaza Bolívar. Esto pese a que una jueza local del Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado la suspensión de las marchas por considerar que vulneraban el derecho a la salud de la ciudadanía en medio de la pandemia.



Manifestantes del paro nacional en Colombia contra la reforma tributaria que impulsa el Gobierno del presidente, Ivan Duque, denunciaron este miércoles la represión del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ocurridas en varias ciudades ciudades como Cali, Medellín y Bogotá.



En el oriente de Cali, "una persona murió, en hechos no esclarecidos vinculados con la manifestación", según confirmó el alcalde Jorge Iván Ospina en un mensaje a medios locales.



"Llegó el Esmad a dispersar a todo el mundo. La gente estaba tranquila, sin hacer daños y llegaron ellos (el Esmad) a prender todo", expresó uno de los manifestantes a un medio de prensa local en Medellín, donde las movilizaciones se realizaron de manera pacífica hasta el mediodía de esta jornada.



La concejala de esa ciudad, Dora Saldarriaga, denunció en redes sociales la agresión de los uniformados. "La gente estaba de forma pacífica y llegó el Esmad a intimidar y a disolver la marcha (...) pedimos al alcalde que llame a la Policía para que de la orden de atacar a la población", manifestó en Twitter.



Las autoridades de Cali, Colombia, decretaron un toque de queda en esa localidad, a raíz de actos vandalismos que se desataron en medio de las protestas en rechazo a una propuesta de reforma tributaria.



El multitudinario grupo de personas que se movilizó en Bogotá (capital) también fue reprimido por agentes del Esmad, en horas del mediodía, tras haber recorrido varias calles de la urbe hasta llegar a la histórica Plaza de Bolívar, donde comenzaron las acciones violentas para poner fin a la protesta.



Por su parte, en la ciudad de Cali también se reportaron disturbios, y acciones violentas contra la población. Medios de prensa han reportado varios heridos y las autoridades locales han contabilizado un muerto. De igual forma, se ha decretado en la mencionada urbe el toque de queda.



Durante la jornada de movilizaciones en Cali, se registraron algunos incidentes aislados de violencia en cajeros automáticos, sucursales bancarias y almacenes de supermercados.



La Secretaría Distrital del Gobierno de Bogotá informó que un grupo de personas intentaron ingresar a la fuerza a las instalaciones del canal de televisión RCN.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó el toque de queda a partir de las 15H00 (Hora local) de la tarde. No obstante, la medida entró en vigor desde las 13H00 (Hora local), aunque con un margen para que los manifestantes logren llegar a sus hogares.



Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, aseveró previamente a las masivas movilizaciones que se habían desplegado 554 miembros de la Policía, 300 agentes del Esmad y 450 soldados del Ejército para tratar de controlar la situación de disturbios en la ciudad.



"A raíz de los actos vandálicos en Cali, hemos tomado la decisión de reforzar el pie de fuerza en esa ciudad con 554 hombres de la Policia Colombia, 300 del Esmad y 450 soldados del Ejército, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, las entidades públicas y el comercio", aseguró Molano.



Fueron reportados más de 20 puntos de concentración en todo el país durante el paro nacional en Colombia. En otras ciudades como Barranquilla, los sindicatos de trabajadores y grupos de docentes lideraron las manifestaciones.



En Bucaramanga las movilizaciones se iniciaron en la Puerta del Sol; mientras que en Cartagena las centrales obreras convocaron a dos movilizaciones. En Pereira, municipio de la capital Bogotá, el punto de encuentro, ocurrió en la plaza Bolívar, donde los manifestantes fueron reprimidos.



Los manifestantes, en protesta, han bloqueado carreteras y se resisten a abandonar las aglomeraciones. Además, han afirmado que permanecerán movilizados hasta que no se derogue la reforma tributaria, que en la jornada del martes fue entregada a dos comisiones del Senado para buscar su aprobación.



En las movilizaciones hay una representación de los diferentes sectores sociales de Colombia: sindicalistas, maestros, campesinos, indígenas y población, en general, que le exige al Gobierno de Iván Duque hacer un retroceso en sus políticas económicas y sociales en medio de la pandemia.



En la noche hubo cacerolazos



Al llegar la noche en las principales ciudades del país en contra de la reforma tributaria, cientos de ciudadanos desde sus ventanas, balcones y terrazas salen con sus cacerolas u ollas a manifestarse mediante un sonoro ‘cacerolazo’.





Con información de Telesur / Actualidad RT