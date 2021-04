Colombia: Gobierno de Duque invirtió más de 9 mil millones de dólares en gasto militar en plena pandemia

26.04.21 - El gasto militar mundial subió un 2,6 % en 2020 hasta 1,98 billones de dólares, a pesar de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, según un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). En el caso de Colombia, señala el estudio, ocupó el puesto 26 de entre los países con mayor gasto militar.



Según el informe, el gobierno de Iván Duque «invirtió» el año pasado 9.200 millones de dólares, lo que convierte a Colombia en el segundo país de América Latina que más invirtió en gasto militar, solo superado por Brasil. Estados Unidos consolidó aún más su liderazgo mundial con un gasto de 778.000 millones de dólares, un 4,4 % más, lo que le permite subir un punto porcentual su cuota de la inversión militar global hasta el 39 %.



Ante los resultados, la oposición criticó los altos rubros que se destinan para este tipo de frentes, pese a que Colombia, por cuenta de la emergencia sanitaria, atraviesa dificultades para el pago de los trabajadores de la salud o la adquisición de las vacunas.



“El llamado es a contrarrestar la expansión del gasto militar, del comercio de armas y la proliferación de armamentos en el mundo. Es un llamado de alerta frente a lo que está ocurriendo en el país. Aumenta el gasto militar y se concreta en hechos como la compra de 24 aviones de guerra, sobre la cual no tenemos precisión. Llevamos un mes solicitando el detalle de esa compra al Ministerio de Defensa”, dijo el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.



En ese sentido, un grupo de congresistas envió una carta al presidente Iván Duque para que transfiera un billón de pesos del sector defensa al sector de la salud para hacer frente a la crisis del COVID-19, así como a suspender la compra de armamento y equipos militares no esenciales para destinar esos recursos a fortalecer el sistema hospitalario del país.



“La reorientación de parte de esta inversión militar hacia el fortalecimiento del sistema de la salud podría ayudar a salvar vidas. El Gobierno Nacional debe establecer prioridades poniendo por encima la salud de la población”, reclamaron.



Señalando además que aún no se sabe el periodo de inmunidad que garantiza la vacuna, los congresistas manifestaron que el sistema de salud seguirá demandando en los próximos años grandes recursos y una capacidad institucional importante que “aún no se ha consolidado”. Por todo ello, explicaron que es vital ampliar los recursos destinados a la salud en este momento y fortalecer el sistema ante el “gigantesco desafío que se enfrenta”.



“No hacerlo es condenar al país a una situación de eterna pandemia y pobreza”, precisaron.



A la luz de ese informe, el parlamentario Iván Cepeda rechazó el proyecto de ley radicado recientemente por los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés, que pide tumbar la prohibición actual de porte de armas. El proyecto le apuesta a una nueva regulación al porte legal de armas –según sus autores– para fortalecer el monopolio del Estado sobre estas, fomentando su registro.



T/ El Espectador/ LRDS