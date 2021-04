(VIDEOS) Colombia: Centrales obreras mantienen convocatoria de paro pese a pico de contagios

26.04.21 - Las centrales obreras colombianas que integran el Comité Nacional del Paro anunciaron que mantienen la iniciativa de realizar un gran paro nacional en contra del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentó ante el Congreso en días pasados, y advirtieron que sólo declinaran la movilización si el Ejecutivo retira dicha propuesta.



"La responsabilidad del paro del 28 de abril es del Gobierno del presidente (Iván) Duque, que se niega a acoger un clamor nacional para retirar ese nefasto proyecto de reforma tributaria del Congreso de la República", dijo en rueda de prensa virtual Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).



La movilización genera preocupación en el Gobierno central y en las autoridades locales porque se dará justo en el marco del tercer pico de la pandemia de COVID-19 en el país, que tiene en alerta roja a ciudades como Bogotá (centro) y Medellín (noroeste), cuyas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran al borde del colapso por la alta cantidad de contagios.



El paro se realizará en distintas zonas del país con plantones, mitines, cacerolazos, asambleas populares y otras actividades en contra de la reforma tributaria, pero también en rechazo de la violencia contra líderes sociales y desmovilizados de las FARC, así como por el anuncio del Gobierno de que retomará la fumigación aérea de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, lo cual es rechazado por varios sectores debido a las afectaciones a la salud humana y al medioambiente que genera.



Sin embargo, el Gobierno aseguró que no retirará la propuesta de reforma tributaria, ya que "es inaplazable" e hizo un llamado a la "sensatez" de los integrantes del CNP para que no alienten la movilización en medio de la pandemia.



"El Gobierno siempre ha sido garante de la protesta y protegemos ese derecho constitucional, pero el llamado es a la sensatez (…) a entender que lo que estamos poniendo en riesgo es la capacidad del sistema de salud de atender a las personas que se enfermen como consecuencia a una aglomeración", dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios, citado por la emisora local RCN Radio.



Aunque los sindicatos aseguran que se garantizarán las medidas de bioseguridad durante el paro nacional, más temprano el Ministerio de Salud y la Procuraduría (Ministerio Público) pidieron a los convocantes considerar la posibilidad de postergar la manifestación, mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que "las marchas o aglomeraciones son un atentado a la vida", y les pidió a los líderes que protesten de forma que no generen riesgo de contagio.



"Les ruego a quienes están haciendo una convocatoria de protesta que por estas dos semanas nos adaptemos a las difíciles circunstancias que estamos viviendo", dijo, al tiempo que ofreció a los convocantes espacios en el canal de televisión de Bogotá y en la emisora del distrito para que puedan dar a conocer sus causas.



Colombia reportó el 26 de abril 12.839 nuevos casos de COVID-19 y 448 fallecidos, una de las cifras de decesos más altas en medio de la pandemia, por lo que el presidente Iván Duque anunció que se postergará del 9 al 30 de mayo la celebración del Día de la Madre.



"Hemos tomado la decisión, y la vamos a hacer con el comercio, de postergar la celebración del Día de la Madre para el 30 de mayo. Eso nos permite ganar unos días en los que no queremos exacerbar la carga viral del virus dentro de las familias colombianas", dijo Duque durante su programa de televisión diario Prevención y Acción.



Las autoridades sanitarias de Colombia prevén que las próximas dos semanas serán "críticas" en materia de contagios y muertes en el país por el COVID-19.