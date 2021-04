(VIDEOS) India marca + de 350.000 casos cifra tope de contagios de la Covid-19 en 24 horas

25.04.21 - India tuvo hoy, por quinto día consecutivo, un nuevo récord mundial de contagios diarios, con 350.179 casos de coronavirus, con los que suman más de 17 millones, sólo superado por Estados Unidos, mientras que las muertes por la enfermedad aumentaron en 2.812 en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de decesos a 195.123, informó el Ministerio de Salud.



"Hemos decidido prolongar el confinamiento por una semana. Los estragos del coronavirus continúan y no hay tregua. Todos están de acuerdo con extender el confinamiento", anunció el jefe de Gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, sobre el cierre que había sido programado originalmente hasta el 26 de abril.



La situación en el país, con 1.300 millones de habitantes, es crítica: según las autoridades del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 349.691 nuevos casos y 2.767 muertes por coronavirus. Las cifras de los últimos 7 días son igual de desalentadoras, con 2 millones de nuevos contagios, un aumento del 58% respecto a la semana anterior.



La ciudad más afectada es Nueva Delhi, la capital donde viven 29 millones de habitantes, que acumuló en las últimas 24 horas un récord de 357 muertos por el virus y más de 20.000 casos diarios y tuvo una tasa de positividad de hasta el 32%..



Para vigilar la disponibilidad de oxígeno, el Gobierno de Delhi decidió que los fabricantes, proveedores y hospitales actualizarán los datos de suministro y consumo cada dos horas en un portal creado por él.



En cuatro semanas



Tras varias semanas de profundo deterioro, la India pasó de un promedio de 300 muertes diarias a las 2.767 reportadas este domingo en solo cuatro semanas, el peor número hasta ahora, lo que empuja el total a 192.311 fallecidos.



A punto de alcanzar los 17 millones de casos acumulados, la nación vive un momento crítico, con la sobrecarga de los centros de salud en las regiones más afectadas, y la escasez de insumos médicos para el tratamiento del virus.



“Nunca he visto algo tan terrible”, dijo a la agencia de noticias AFP Irfan Salmani, que ha recorrido los hospitales de la capital india en los últimos días buscando oxígeno para su hermana. “Lo he intentado sin parar”, asegura.





Con información de Agencias / Página 12