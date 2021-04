(VIDEO) Bill Gates pronostica que para finales del 2022 podríamos "volver completamente a la normalidad"

25.04.21 - Este domingo, el multimillonario y fundador de Microsoft, Bill Gates, estimó en entrevista para Sky News que el mundo podría "volver completamente a la normalidad" a finales del 2022, una vez que la vacuna contra el coronavirus esté disponible a nivel mundial.



Durante su participación, Gates estimó que en un futuro cercano los países desarrollados, como Reino Unido o EE.UU., inmunizarán a una gran parte de su población, lo que les permitirá proveer con el fármaco anticovid a los países en vías de desarrollo y al resto del mundo.



Una esperanza que, según Gates, llega de la mano de las vacunas. En este sentido, señaló que, cuando haya un exceso de las mismas, será posible que una gran parte de la población esté inmunizada y la incidencia del Covid llegue a ser mínima. «Creo que el virus no desaparecerá, pero a finales de 2022 habrá muy pocos contagios», dijo.



"Algunos de los países ricos […] este verano llegarán a niveles de vacunación elevados y eso liberará vacunas para todo el mundo a finales de 2021 y durante; por lo tanto, no habremos erradicado esta enfermedad, pero podremos reducirla a números muy pequeños a finales de 2022", comentó el multimillonario.



Asimismo, el empresario consideró que "no es justo" que en Reino Unido y en EE.UU. ya se esté comenzando a vacunar a la población de 30 años mientras que países como Sudáfrica y Brasil aún no logran inmunizar a todas las personas mayores de 60 años. Sin embargo, apuntó que "en tres o cuatro meses" la atención de los "países que tienen la epidemia muy grave" se convertirá en prioridad.



Por ello, incidió en la entrevista en la necesidad de invertir más en la sanidad y la investigación. «Espero que recordemos esto y seamos conscientes de que la solución es invertir en Sanidad. Se han perdido billones de euros que si se hubieran gastado en Sanidad la pandemia no habría afectado tanto en todo el mundo», manifestó.



Hasta el momento, de acuerdo a los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, a nivel mundial se han registrado más de 146,7 millones de casos de covid-19, siendo EE.UU. el país más afectado con cerca de 32 millones de casos, seguido por la India y Brasil, con 16,9 y 14,3 millones de contagios, respectivamente. Asimismo, el número de muertes documentadas causadas por la pandemia ya supera los 3 millones.