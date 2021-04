Cientos de trabajadores repartidores de comida reclaman seguridad y derechos laborales en Nueva York

Cientos de repartidores de comida, muchos de ellos inmigrantes, participan en una protesta en la ciudad de Nueva York, EEEUU Credito: Getty Images

24-04-21.-En Nueva York, cientos de repartidores de comida salieron este 21 de abril en sus bicicletas o caminando, algunos arropados con las banderas de sus países de origen, para exigir mejores condiciones de trabajo y atención de las autoridades sobre la violencia a la que son sometidos



Este miércoles, cientos de repartidores de comida pedalearon sobre la Avenida Broadway, desde Times Square hasta la zona de Tribunales, en el bajo Manhattan, reclamando condiciones dignas de trabajo, y que se los proteja.



“¿Se va a hacer justicia algún día?”



Rogelio Martínez es de Guerrero en México. En su bicicleta no lleva pizza ni comida esta vez, sino un cartel con la frase: “Somos esenciales, ¡no más impunidad!”



“No queremos más robos, no queremos más muertes. Queremos justicia por esa muerte, porque hay mucha muerte todavía y nadie ha hecho justicia. A pesar de que hay líderes latinos, nadie nos está apoyando, nos tienen en el olvido. Somos esenciales pero no nos hacen caso”, lamenta.



La muerte a la que se refiere es la de Francisco Villalba, un repartidor asesinado en marzo en una plaza al lado de un colegio.



Su primo, Manuel Pinzón, también es repartidor y pide respuestas: “Dicen que la policía no tiene pistas ni nada de eso, pero ¿cómo que la policía no va a tener pistas si ahí donde lo mataron es una escuela? Es una escuela pero dicen que no hay cámaras… ¿Cómo que no va a haber cámaras en una escuela? ¿Se va a hacer justicia algún día?”, denuncia.



Usar el baño



Los repartidores formaron la agrupación “Deliveristas Unidos”. Otra de sus demandas es que los restaurantes a donde buscan las comidas para repartir, les permitan usar el baño.



Lucy Solano, una de las pocas repartidoras mujeres, es tajante: “Nosotros también somos humanos, merecemos respeto. Muchos de los restaurantes no nos dejan usar el baño. ¿A quién le han negado el baño? ¡¡A todos!! No podemos estar ocho horas, nueve horas afuera trabajando y que no nos den uso al baño”.



Y con la misma fuerza, los repartidores reclaman y pedalean por las calles de la Gran Manzana.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 462 veces.

La fuente original de este documento es:

RFI (https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20210422-repartidores-de-comida-reclaman-derechos-y-alto-a-la-violencia-en-nueva-york)