Putin advierte con "dura" respuesta si Occidente cruza "la línea roja"

Vladimir Putin, presidente de Rusia Credito: Reuters

21-04-21.-El presidente ruso Vladímir Putin advirtió este miércoles (21.04.2021) a Occidente que "lamentará" cualquier provocación contra los intereses de Rusia y adelantó que la respuesta será "asimétrica, rápida y dura".



"Se arrepentirán de sus actos más de lo que lo han hecho en mucho tiempo", dijo Putin durante el discurso sobre el estado de la nación ante la Asamblea Federal.



Putin llamó a las potencias occidentales a no cruzar "la línea roja" y a no confundir "las buenas intenciones" del Kremlin con "debilidad".



"No cesan los actos inamistosos contra Rusia. Los intentos por cualquier motivo o incluso sin motivo de acusar a Rusia se han convertido entre algunos países en una especie de deporte", afirmó.



Putin acusa a poder occidentales de organizar golpe de Estado contra Lukashenko

Asimismo, Putin acusó abiertamente a Occidente de organizar un golpe de Estado en Bielorrusia y que el plan incluía el asesinato de su líder, el autoritario Alexandr Lukashenko.



"La práctica de organizar golpes de Estado, los planes de asesinatos políticos" es "demasiado", expresó el mandatario ruso. "Han sobrepasado todos los límites", afirmó.



Rusia impuso la pasada semana sanciones y expulsó a diez diplomáticos de Estados Unidos, en respuesta a una medida similar impuesta por el presidente Joe Biden.



Occidente también ha llamado a Rusia a reducir su presencia militar en la frontera con Ucrania, lo que ha causado en las últimas semanas una escalada de tensión en Donbass.



*Con información de dw, efe, reuters y afp