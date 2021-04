Cumbre Iberoamericana por frente común para conseguir vacunas

21.04.21 - La XXVII Cumbre Iberoamericana que se inauguró hoy en Andorra busca crear un frente común para conseguir vacunas antiCovid-19 y lograr una pronta recuperación económica, opina el diario La Jornada.



El diario señala que sólo 16 mandatarios confirmaron que se dirigirán al pleno, la mayoría de manera virtual. Asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador no participará. Al menos en su agenda no aparece el encuentro de Andorra.



Agrega que tampoco comparecerán el brasileño, Jair Bolsonaro, y el paraguayo, Mario Abdo Benítez, en esta reunión que marca tres décadas de cumbres iberoamericanas inauguradas en 1991 precisamente en México.



En la agenda, los mandatarios tienen como prioridad acordar posiciones comunes frente a la pandemia, que vuelve a golpear con fuerza a América Latina, segunda región más enlutada del mundo con casi 868 mil fallecidos y 27,3 millones de contagios, el Caribe incluido, sólo por detrás de Europa.



La Jornada indica que de la cumbre saldrá un llamado firme al acceso universal a las vacunas como bien público global y a fortalecer el mecanismo Covax, el cual pretende una distribución equitativa, adelantó la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.



Denuncia que un pequeño grupo de países concentran todas las vacunas y la gran mayoría no tiene acceso a ellas, y cita al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, durante la clausura ayer del 18 Encuentro Empresarial previo a la cumbre celebrada en Soldeu.



Allí dijo que si no cerramos brechas, la humanidad como tal tiene una perspectiva muy difícil en el futuro cercano, y calificó de fracaso el sistema de distribución Covax, dirigido por la Organización Mundial de la Salud, porque ha destinado a su país menos dosis que las que ha logrado obtener a través de donaciones o compras.