(VIDEO) Bolivia: Capturan "in fraganti" a ministro cuando recibía soborno de 20.000 dólares

15-04-12.-La Policía boliviana detuvo "in fraganti" al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo Villegas, cuando recibía un soborno de 20.000 dólares por favorecer a un sector con un proceso de saneamiento, titulación y entrega de tierras. La cifra, según la Policía, representaba un adelanto de la coima por 380.000 dólares."Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro Gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la Justicia como corresponde”, dijo el presidente boliviano Luis Arce en su cuenta de Twitter este 14 de abril.El arresto fue realizado por agentes de Inteligencia el lunes en El Prado, la avenida principal de La Paz, cuando Characayo recibía en “mano propia” el dinero para guardarlo en la mochila de un colaborador, también arrestado, detalló el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al presentar en una rueda de prensa fotografías de la autoridad arrestada y del dinero decomisado.La Policía explicó a los medios que los 20.000 dólares eran un adelanto de un pago mayor de 380.000 dólares, de los que 100.000 supuestamente serían para Characayo, 200.000 para funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), encargado de titular tierras, y 80.000 dólares más para Hiper García, director general de Desarrollo Rural, que acompaña al ministro para cobrar el soborno.Characayo ha sido acusado de cometer “varios delitos en flagrancia como cohecho, coacción, beneficio en razón del cargo” y comparecerá ante un juez, agregó el ministro sin dar detalles sobre el sector que supuestamente se iba a beneficiar con las tierras.La Policía cuenta con grabaciones telefónicas de las personas que incitaron a cometer los delitos, pero cree que “la cabeza de esta red de corrupción ha caído”, agregó.El ministro calificó la acción de “ejemplar” para las “futuras generaciones comprometidas con la lucha contra la corrupción” y enfatizó que el mandato del presidente Arce es “tolerancia cero a la corrupción y caiga quien caiga”.Una cartera con historial de escándalosCharacayo juró como ministro el 1 de diciembre cuando reemplazó a Wilson Cáceres, que duró apenas tres semanas en el primer consejo de ministros de Luis Arce.Cáceres había sido destituido por cometer un supuesto acto de nepotismo después de que nombrara como jefa de gabinete a una mujer que había presentado previamente como su esposa, aunque el escándalo creció cuando aclaró que no estaba casado con ella sino con otra mujer.Arce asumió la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre tras ganar los comicios con un 55 % de apoyo en las urnas.En los recientes comicios departamentales y municipales, su partido, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), perdió seis de nueve gobernaciones y ocho de las diez principales alcaldías del país, que quedaron en manos opositoras.