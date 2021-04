(VIDEO) Bolivia inicia campaña internacional para liberar patentes de las vacunas contra el coronavirus

13.04.21 - Bolivia decidió activar una campaña internacional que consiste en pedir la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para que diferentes empresas farmaceutas del mundo puedan fabricarlas y, de esa manera, avanzar en el proceso de inmunización de toda la población.



El canciller boliviano Rogelio Mayta anunció este martes en conferencia de prensa el lanzamiento de una campaña internacional para concientizar sobre la liberación de patentes de las vacunas antiCovid-19, entre otros puntos de equidad sanitaria.



“Consideramos que las patentes de vacunas deben ser liberadas. En este momento en el mundo hay decenas y decenas de farmacéuticas que están en la posibilidad de fabricar las vacunas, pero no lo pueden hacer porque hay propiedad intelectual", explicó el titular de relaciones exteriores, citado por el sitio .



Afirmó que existen decenas de empresas farmacéuticas que se encuentran en la posibilidad de fabricar las vacunas en todo el mundo, sin embargo, no lo pueden hacer por la propiedad intelectual de las firmas que tienen la autorización exclusiva.



“Ante una situación de grave emergencia de la humanidad, nosotros planteamos que debe superarse cualquier obstáculo y debemos liberar las patentes para que se puedan fabricar las vacunas en todos lados del mundo”, sostuvo Mayta.



A los países del primer mundo que han acaparado las vacunas por encima de sus necesidades reales, el canciller les extendió una convocatoria “a que, en un ejercicio de humanidad, puedan desprenderse de lo que hayan adquirido por demás, y puedan entregarlas a las poblaciones, a los pueblos que más lo necesitan", dijo el alto funcionario.



La propuesta de la campaña consisten en convocar a compañías farmacéuticas vinculadas a estados y que han expresado su voluntad de cooperar, a que liberen sus patentes cuanto antes, y como último punto, se refiere la necesidad de que entidades multilaterales como ONU retomen sus roles de liderazgo real, una función que, consideró el Canciller, se ha perdido en tiempos recientes.



“Finalmente, estamos empeñados en reclamar a las instancias multilaterales que hemos generado para preservar a la humanidad, para entendernos como seres humanos a que retome el rol de liderazgo que del último tiempo perdido y es el caso concreto de Naciones Unidas”, sostuvo.



Dijo que en ese organismo se debe resolver la crisis por la pandemia y se debe generar un plan de vacunación global. Si no se logra realizar esto, dijo que varios países continuarán cayendo en nuevas variantes del virus.





Con información de Telesur / Agencias.