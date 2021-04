Erupción del volcán La Soufriére siembra penurias en San Vicente y Las Granadinas

13 de Abril - La isla de San Vicente se está quedando sin agua debido a la contaminación de cenizas volcánicas y necesitará cientos de millones de dólares para recuperarse del estallido del volcán La Soufriére, estimaron líderes de la nación caribeña.



Entre unos 16.000 y 20.000 residentes han sido evacuados de la zona norte de la isla donde el volcán está ubicado, y más de 3.000 se están quedando en unos 80 albergues estatales.



"Tenemos que hacer llegar suministros al pueblo", declaró el primer ministro Ralph Gonsalves en conferencia de prensa.



No se han reportado víctimas tras el estallido de la mañana del viernes y "tenemos que tratar de que eso se mantenga así", expresó Gonsalvez. Añadió que algunas personas se han negado a salir de la zona cercana al volcán, por lo que les imploró evacuar de inmediato.



Estimó que el país necesitará cientos de millones de dólares para recuperarse de la erupción, aunque no dio detalles.



Las cenizas y el flujo piroclástico han destrozado cosechas y han contaminado estanques de agua. El ministro de recursos hídricos de la isla, Garth Saunders, indicó que hay comunidades que se han quedado sin agua.



Las autoridades están tratando de despachar camiones cisterna pero "la costa oriental es el mayor desafío que tenemos hoy", afirmó el ministro en conferencia de prensa.



"Lo que estamos suministrando es una cantidad limitada, en algún momento se nos acabará", añadió.



El primer ministro anunció que algunos pobladores en los albergues están necesitados de agua y alimentos, y agradeció a las naciones vecinas por enviar suministros como como camillas, máscaras de respiración y agua embotellada. El Banco Mundial ha otorgado un préstamo libre de intereses de 20 millones de dólares como parte de un programa de recuperación de catástrofe.



Adam Billing, un policía retirado que atendía sus cosechas cerca del coloso, relató que tiene más de 1.200 hectáreas (3 acres) de plátano, batata y otras cosechas y que probablemente perdió unos 9.000 dólares.



"Todo mi sustento ha desaparecido", expresó Billing. "Veremos qué pasa los próximos meses, esto no será fácil de reparar", añadió.



El volcán, que ha tenido actividad de bajo nivel desde diciembre, experimentó la primera de varias explosiones importantes el viernes por la mañana, y los vulcanólogos dicen que la actividad podría continuar durante semanas.



Se informó de otra explosión el martes por la mañana que envió otra enorme columna de ceniza al aire. Una erupción en 1902 mató a unas 1.600 personas.



___



Coto reportó desde San Juan, Puerto Rico.