(VIDEO) Colombia: Más de 1.000 "coleados" fueron vacunados sin que les correspondiera su turno

08.04.21 - Un total de 1.241 personas recibieron la vacuna contra el COVID-19 en Colombia sin que aún les correspondiera por su edad ni por ser parte de la primera línea de médicos que atienden la pandemia, denunció la Contraloría General.



"1.241 vacunados no hacen parte del grupo priorizado en segunda etapa de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación", reveló el organismo a través de un informe difundido en Twitter.



egún el reporte, entre las personas que se saltaron los controles para recibir la vacuna se cuentan jóvenes de 18 años hasta adultos de 44 años, quienes fueron inoculadas en la segunda etapa de la primera fase, que comprendía a personas entre 60 y 79 años y a médicos, enfermeros y médicos residentes que atienden a pacientes con COVID-19 en hospitales, entidades de salud y cárceles.



"Seiscientas de estas personas están ubicadas en un rango de edad de 26 a 44 años, de las cuales 189 tienen entre 18 y 25 años", dijo el reporte del organismo.



Asimismo, destacó que "estos 1.241 vacunados no tienen más de 60 años, tampoco son profesionales, docentes o estudiantes de salud, personal de apoyo o talento humano de servicios en dicha área, ni se encuentran dentro de los regímenes especiales y de excepción".



Incluso, de ese total de vacunados, 20 aparecen como presuntos fallecidos en el cruce de base de datos de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados, lo que significa que sus identidades fueron usadas por otras personas para recibir la vacuna.



El Valle del Cauca (suroeste) es el departamento que más presenta personas vacunadas no priorizadas, con un total de 440, seguido de Santander (nordeste), con 166, y por Caldas (centro-oeste), con 116.



Colombia inició el pasado 17 de febrero la vacunación masiva contra el COVID-19 y espera sumar tres millones de inoculados al cierre del presente mes de abril, así como alcanzar los 35 millones de vacunados al finalizar el 2021, lo que significa un 70% de la población.



Muertos que aparecen como vacunados



La entidad, que sigue en tiempo real los resultados del plan nacional de vacunación en busca de irregularidades, también ha descubierto que 20 nombres de personas que aparecen como vacunadas corresponden a fallecidos. La Contraloría encontró además que al menos 59 personas fueron vacunadas dos o tres veces en menos de diez días.



En un cruce que realizó la DIARI entre las bases de datos de la Registraduría Nacional y el Registro Único de Afiliados con los datos suministrados en la plataforma Paiweb se encontró que 20 personas aparecen como presuntos fallecidos y recibieron una dosis de la vacuna.



Estos casos fueron detectados en el Valle, con 9 fallecidos; Atlántico, con 3; Antioquia, Bolívar y Magdalena, con 2 casos en cada uno de esos departamentos, y Boyacá y Norte de Santander, con un caso cada uno.





Con información de Sputniknews / Agencias