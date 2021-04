Gobierno de Biden afirma ahora que planea construir los "huecos" que faltan en el muro fronterizo con México

El presidente de EEUU, Joe Biden Credito: Web

07-04-21.-La polémica está servida en Estados Unidos. Poco después de que Joe Biden tomase posesión del cargo, en febrero, el presidente publicó una carta donde él afirmaba que había dado la instrucción de que “ni un dólar más de los contribuyentes estadounidenses será destinado a construir un muro fronterizo”. Sin embargo, parece que ahora tienen intención de reanudar las obras para tapar los "huecos" que actualmente hay en el muro.



Así lo aseguró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien dijo a los empleados, según el Washington Times, que la construcción podría reanudarse para cubrir los huecos en la barrera actual entre Estados Unidos y México, mientras su administración continúa lidiando con una creciente crisis de inmigración que incluye un número récord de cruces ilegales.



Mayorkas habría presentado un informe a los empleados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sobre los planes a futuro. Allí les reconoció que a pesar de que el presidente Joe Biden canceló la “emergencia nacional” impuesta por su antecesor Donald Trump en materia de migración, esto no implica necesariamente que se dejen de “tomar decisiones”.



Según apunta el informe, deben reanudar “proyectos particulares que necesitan ser terminados”. Estos ajustes incluirán “brechas”, “puertas” y “áreas específicas“ en las que, aún no se ha podido “implementar adecuadamente la tecnología”, detalló el secretario de Seguridad Nacional.



El momento elegido para tapar los "huecos" no parece una casualidad. Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 171.000 migrantes en la frontera con México en marzo, lo que significa una cifra mensual récord en 20 años. Además, del total de migrantes están incluidos unos 19.000 niños migrantes no acompañados y 53.000 miembros de familias que viajaban juntos.



Donald Trump comenzó la construcción del muro después de declarar la emergencia nacional por inmigración. Esta era la única vía por la que podía acceder a los cerca de 6.000 millones de dólares de fondos militares, ya que el Congreso le denegó la petición. Con esa cantidad la administración Trump llevó a cabo la construcción de 720 kilómetros de muro en la frontera sur, cuya extension total es de 3.145 kilómetros, si bien es cierto que muchas partes del muro se hicieron en zonas donde ya había algún tipo de barrera.

