(VIDEO) The Guardian: "Bolsonaro es un peligro para Brasil y el mundo"

07.04.21 - El presidente Jair Bolsonaro constituye un peligro para Brasil y el mundo por su infausta conducción de la pandemia de Covid-19, afirma un editorial del periódico británico The Guardian, reseñado hoy por medios locales.

En el escrito, el diario condena a Bolsonaro y como 'su desastroso tratamiento de Covid-19 parece estar provocando dudas entre la élite económica que antes lo abrazaba'.



Insinúa que algunos sectores del Ejército parecen compartir este malestar.



Describe que el gobernante brasileño 'era un hombre con un historial de ataques a las mujeres, los gays (homosexuales) y las minorías, que alababa el autoritarismo y la tortura. La pesadilla resultó ser aún peor en la realidad', refiere.



Indica que 'la perspectiva de que el ultraderechista Jair Bolsonaro se convierta en presidente de Brasil siempre fue aterradora'.



De acuerdo con la publicación, el excapitán del Ejército 'no solo ha utilizado una Ley de Seguridad Nacional de la época de la dictadura (1964-1985) para perseguir a los críticos y ha supervisado el aumento de la deforestación en la Amazonia durante 12 años'.



Sino, añade, 'también ha permitido que el coronavirus se extienda sin control, atacando las restricciones de movimiento, las máscaras y las vacunas'.



En el texto, el habitual afirma que 'los violentos ataques del presidente y sus compinches no han conseguido contener un entorno mediático vibrante, intimidar a los tribunales o silenciar a los críticos de la sociedad civil'.



Según The Guardian, la posibilidad del regreso al poder del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva resulta 'suficiente para concentrar las mentes de la derecha en la búsqueda de un candidato alternativo, menos extremista que Bolsonaro'.



Puede ser irritante ver a los que ayudaron al ascenso de Bolsonaro posicionarse como los guardianes de la democracia, en lugar de sus propios intereses, apunta.



Pero, remarca el cotidiano, 'su salida sería bienvenida, por el bien de Brasil y del planeta'.



Recientemente, el diario estadounidense The Washington Post alertó que por la 'impresionante incompetencia del presidente Jair Bolsonaro y su gobierno' no hay señales de fin de la crisis sanitaria causada por el coronavirus en el país.



'En lugar de luchar contra el coronavirus, Bolsonaro parece estar sentando las bases para otro desastre: un golpe político contra los legisladores y votantes que podrían destituirlo', subrayó. Brasil acumula hasta la fecha 336 mil 947 muertes y 13 millones 100 mil 580 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.