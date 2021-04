México: AMLO se inoculará en 15 o 20 días con la vacuna de AstraZeneca

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Credito: Archivo

06-04-21.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se vacunará contra la covid-19 en unos "15 o 20 días" y, de acuerdo con el secretario de salud, Jorge Alcocer, el mandatario recibirá el biológico de AstraZeneca.



"Me voy a vacunar dentro de unos 15 o 20 días", aseguró este martes López Obrador durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.



Explicó que esta decisión la tomó tras volver a consultar con sus médicos, pero también "para disipar dudas, sobre todo para los que tuvieron covid como yo no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar", dijo.



Este mismo lunes, López Obrador había asegurado que no se vacunaría "por el momento" debido a que contaba con "suficientes anticuerpos" contra la covid-19 luego de haber padecido la enfermedad en enero pasado.



Al respecto, el secretario de salud, Jorge Alcocer, refirió que la vacuna que recibirá el presidente será la creada por AstraZeneca, la cual es la misma que a él le fue aplicada.



Explicó que el presidente, debido a tener una vida sana, generó anticuerpos suficientes tras padecer la covid-19, lo que le permite estar protegido por más tiempo, aunque reconoció que no se sabe cuánto puede durar esta inmunidad.



Señaló que tener controlada su hipertensión ayudó a que pudiera sobrellevar mejor su enfermedad.



Y afirmó que su capacidad de respuesta "no fue gratuita, se la regaló la población y ha tenido contacto con gente, con alimentos y eso reforzó su inmunidad", afirmó.



Destacó que por ello es importante que todos los mexicanos que tienen una comorbilidad aprendan que hay que controlarla "pues es diferente el resultado si viene la covid".



Refirió que el presidente ya tomó la decisión de inocularse pero destacó que "a nadie se le debe obligar vacunarse".



México registra 2.251.705 casos y 204.399 decesos por la covid-19.



Hasta esta jornada se han administrado entre la población mexicana 9.287.403 millones dosis de la vacuna contra la covid-19, 213.267 dosis en las últimas 24 horas.