Netanyahu fue designado para formar nuevo Gobierno de Israel, a pesar de no tener apoyo en Parlamento

Protesta en contra de Benjamin Netanjahu, acusado de corrupción, este 5 de abril frente a la corte distrital de Jerusalén Credito: AP

06-04-21.-Benjamin Netanyahu, procesado por corrupción, fue designado para formar un nuevo gobierno, a pesar de su incapacidad para reunir apoyo suficiente en el parlamento, en un país con profundas divisiones políticas.



Dos semanas después de las cuartas elecciones en menos de dos años en Israel, el presidente Reuven Rivlin anunció que Netanyahu, de 71 años de edad y doce ininterrumpidos en el poder, estará encargado de formar un nuevo equipo ministerial.



"Tomé mi decisión en base a las recomendaciones (de los partidos), que indican que el diputado Benjamin Netanyahu tiene una posibilidad más grande de formar gobierno", dijo el presidente Rivlin en una declaración televisada. "Es por ello que decidí encargarle formar gobierno", agregó. "No es una decisión fácil para mí, tanto moral como éticamente", agregó este exmiembro del Likud, el partido de derecha de Netanyahu, al día siguiente de la reanudación del proceso contra el primer ministro inculpado de corrupción en tres casos.



Habitualmente, el presidente designa al candidato que haya recibido el apoyo de 61 diputados, pero "ninguno tiene posibilidad real", estimó Rivlin.



No hay claro ganador, tras cuartas elecciones en serie



Las elecciones legislativas del 23 de marzo no permitieron definir un ganador claro para sacar al país de una larga crisis política. El lunes, 52 diputados del Knéset, el parlamento israelí, recomendaron encargar a Netanyahu la formación del próximo gobierno, durante conversaciones con el presidente.



El Likud obtuvo el número más importante de bancas en el parlamento (30 de 120) en las elecciones, y recibió el apoyo de los partidos ultraortodoxos y la fuerza de extrema derecha "Sionismo Religioso". En el lado de los anti-Netanyahu, decididos a sacar al primer ministro más perenne de la historia de Israel en el poder, 45 diputados recomendaron al centrista Yair Lapid, líder del partido Yesh Atid.



Primer jefe de gobierno de la historia del país en enfrentar causas judiciales durante su mandato, Netanyahu está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos, cargos que niega por completo.



Netanyahu solo renunciará, en caso de condena definitiva

En lo inmediato, el proceso de Netanyahu no amenaza sus ambiciones porque solo tendría que renunciar en caso de condena definitiva, y el agotamiento de todos los recursos legales podría llevar años. La tarea de formar gobierno se anuncia compleja para Netanyahu, ya que el escenario político israelí está fragmentado con 13 partidos que se reparten las 120 bancas del parlamento.



Entre sus objetivos para formar una coalición gubernamental figura sobre todo la fuerza de derecha radical Yamina, de Naftali Bennett, (7 bancas), que no dio a conocer aún sus intenciones, pero anunció la celebración de una conferencia de prensa el martes por la tarde antes de la jura de los nuevos diputados.



Habitualmente, el candidato elegido dispone de 28 días para formar gobierno, un plazo que puede extenderse 14 días más. En caso de que ninguna de las dos fuerzas principales logren formar una coalición, podrían convocarse nuevas elecciones, lo que prolongaría la crisis en Israel.



*Con información de DW y Afp