(VIDEO) Ecuador: Bajo estado de excepción parcial repunte de casos o nueva ola de contagios de COVID-19

02.04.21 Ecuador, bajo estado de excepción en ocho de sus 24 provincias, espera la llegada la próxima semana de un millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac, mientras continúan en ascenso los casos de la covid-19 confirmados por pruebas PCR, que ya totalizan 332.038.



Debido al incremento de contagios, que ya ha sobrepasado la capacidad instalada de algunos hospitales, sobre todo en Quito y Guayaquil, el gobernante, Lenín Moreno, declaró anoche el estado de excepción por calamidad pública en Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.



Desde el inicio del año, la curva epidemiológica de los gráficos del Ministerio de Salud registra un aumento de casos lo que ha generado que los centros hospitalarios se saturen principalmente en Quito y Guayaquil, así como en otras localidades del país.



Hasta el jueves 1 de abril se registraban 330.388 casos confirmados con prueba PCR y 16.877 fallecidos entre probables y confirmados.



Se emitieron restricciones para el feriado de Semana Santa con las que buscan frenar el contagio de casos, entre las medidas están la restricción vehicular y la declaratoria de estado de excepción en ocho provincias del país, lo que permitiría la declaratoria de un toque de queda.



Existen indicadores que evidencian la gravedad de la situación, de acuerdo con los expertos, como el aumento de hospitalizaciones y muertes ya que la enfermedad no genera un cuadro grave en todos que ocasiona una derivación a un hospital, sino que los que logran acudir son aquellos diagnosticados, dejando de lado un subregistro de otros casos que tal vez no manifiesten síntomas tan severos.



Son varios los factores que han influido que Ecuador experimente en las últimas semanas más casos y el incremento de listas de espera para conseguir una cama de hospital. Uno de ellos es el comportamiento ciudadano tanto de desobediencia como de inobservancia a las recomendaciones dadas en los últimos trece meses.



Toque de queda parcial en ocho provincias



El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó este jueves el Decreto Ejecutivo 1282, a minutos de que se inicie el feriado por Semana Santa en el país. Con el documento se declaró el estado de excepción, que avala un toque de queda parcial en ocho provincias.



En Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Loja, Santo Domingo, El Oro y Esmeraldas no se podrá salir a las calles, ni a pie ni en auto, de 20:00 a 05:00. La medida regirá desde este viernes 2 hasta el próximo viernes 9.



“La pandemia no termina, debemos cuidarnos”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter. La declaratoria del estado de excepción y medidas de restricción más severas fueron sugeridas el jueves por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), para reducir los casos de coronavirus.



Ciudades como Guayaquil y Quito ya habían aplicado esta semana medidas de restricción pero solo a la movilidad de vehículos motorizados privados. En la primera ciudad no se puede circular de 19:00 a 05:00, y en la capital ningún automotor podía salir desde las 22:00.





Con información del diario El Universo.