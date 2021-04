(VIDEO) EEUU registra más de 62 mil casos diarios de Covid-19

02.04.21 - En los últimos siete días Estados Unidos reportó un promedio de 62 mil contagios de Covid-19 cada jornada, un incremento del 12 por ciento en relación con igual período anterior, informaron hoy fuentes oficiales.



En relación con estos aumentos, la dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pronosticó una 'fatalidad inminente' en la batalla contra el coronavirus SARS-CoV-2 en la nación, incluso a medida que avanza el proceso de vacunación.



A juicio de expertos, Estados Unidos se encuentra en una situación precaria, pues aunque existe la esperanza de lograr grandes avances hacia la normalidad en los próximos meses, a corto plazo todavía existe un riesgo significativo para los millones de personas que permanecen sin vacunar.



Esta coyuntura se debe particularmente a las reaperturas y el aumento de variantes más contagiosas del virus, señala este viernes el diario The Hill.



Los aumentos se producen a medida que más gobernadores, incluso en los estados liderados por los demócratas, suavizaron las restricciones destinadas a reducir el avance del SARS-CoV-2, a pesar de que la administración del presidente Joe Biden recomienda lo contrario.



Si me lo hubieran preguntado hace un mes, estaba realmente optimista acerca de hacia dónde nos dirigimos, pero en este momento 'los números se ven terribles'. dijo Preeti Malani, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de Michigan citada por medios de prensa locales.



Michigan tiene la tasa per cápita más alta de casos nuevos en el país, y hubo un aumento de las hospitalizaciones de alrededor de 900 en todo el estado a principios de marzo a casi dos mil a fin de mes, según datos del sitio de seguimiento Covid Act Now.



La campaña de vacunación avanza a un ritmo que supera los tres millones de dosis por día, pero los expertos recomiendan al público permanecer alerta y cumplir las medidas preventivas por un tiempo más hasta que la inmunización llegue a un porciento superior de la población.



'Tenemos muchas buenas noticias y motivos para la esperanza, pero también existen algunas tendencias que son preocupantes y nos dan un poco de pausa', dijo Helen Boucher, jefa de enfermedades infecciosas del Tufts Medical Center, en Massachusetts.



De acuerdo con el sitio digital Worldometers, desde que comenzó la pandemia hace poco más de un año, se han reportado en Estados Unidos más de 31 millones 246 mil 420 contagios y una cifra superior a los 566 mil 600 muertos.



Los estados más afectados son California, con tres millones 671 mil 900 casos y 59 mil 400 decesos; Texas, dos millones 800 mil 590 enfermos y 48 mil 700 fallecidos; y Florida, más de dos millones 64 mil 520 enfermos y 33 mil 510 muertos.