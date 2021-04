(VIDEOS) Brasil sigue marcando cifras topes por Covid-19 al reportar casi 4 mil muertes en las últimas 24 horas

01.04.21 - Brasil marca un nuevo récord este miércoles, 31 de marzo de 2021, en el balance de datos del coronavirus al registrar 3 mil 869 fallecidos y 90 mil 638 nuevos casos por coronavirus en la última jornada.



En una agudización de la pandemia de coronavirus, brasil contabilizó 3.950 decesos por la Covid-19 en las últimas 24 horas. Sólo en marzo ocurrieron 66.868 muertes por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, reportó el corresponsal de teleSUR, Nacho Lemus.



Brasil sumó en la más reciente jornada 90.638 nuevos contagios del mal respiratorio, para un acumulado de 12.748.747 casos. Asimismo, los fallecidos ya son 321.515.



Durante el mes de marzo han muerto 66 mil 868 personas por la enfermedad con lo que se convierte en el segundo mes con más muertes desde el inicio de la pandemia en el país y el promedio medio de víctimas mortales en la última semana llegó a la peor cifra registrada con 2 mil 971, según el portal G1.



El gigante suramericano es el segundo país en el mundo más afectado por el coronavirus detrás de Estados Unidos, debido a la inacción del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien se opone a decretar medidas de restricción social.



En este marco, el Centro de Contingencia de Coronavirus en Sao Paulo informó que investiga una nueva variante del SARS-CoV2, que presenta semejanzas a la detectada en Sudáfrica, aunque no descartan que pueda derivarse de la mutación local P-1.



En 12 días al menos 232 personas murieron esperando por una cama de terapia intensiva en el Estado de Sao Paulo, el más rico de Brasil.



“Nunca en la historia de Sao Paulo fueron enterrados tantos cuerpos en un día, ni en un mes”, expresó el periodista de Telesur.



Brasil exhuma cuerpos de viejas tumbas para muertos de COVID-19



Sao Paulo en Brasil aceleró este jueves 1 de abril, los esfuerzos para vaciar tumbas antiguas en panteones y hace espacio para un número creciente de muertes por COVID-19, ya que el ayuntamiento registró un récord de entierros diarios esta semana.



Los sepultureros del cementerio de Vila New Cachoeirinha, en la zona norte de la ciudad, abrieron tumbas de personas enterradas hace años y embolsaron los restos descompuestos para trasladarlos a otro lugar.



La reubicación de los restos es habitual en los cementerios, dijo la secretaría municipal responsable de los servicios funerarios. Pero adquirió una urgencia renovada a medida que Brasil sufre su peor oleada de coronavirus desde que comenzó la pandemia hace más de un año.



Sao Paulo también recurrió a los entierros nocturnos para hacer frente a la demanda, con algunos cementerios autorizados a permanecer abiertos hasta las 22:00 horas.



En el cementerio de Vila Formosa, trabajadores con máscaras y equipo de protección completo cavaron hileras de tumbas bajo la luna llena esta semana.



La ciudad de Sao Paulo registró 419 entierros el martes, la mayor cantidad desde que comenzó la pandemia. Si este ritmo se mantiene, el ayuntamiento dijo que tendrá que tomar más medidas de contingencia, aunque no dio detalles.

Con información de Telesur / Televisa.