China solicitó a la OMS investigar que inicio de la pandemia haya podido originarse en laboratorio militar de EEUU

01.04.21 - China pidió el miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigue si la Covid-19 surgió por primera vez de un laboratorio militar de EE.UU.



Un equipo científico de la OMS que visitó China a principios de este año para explorar los orígenes de la pandemia del coronavirus, causante de la Covid-19, concluyó en un informe publicado el martes que es “extremadamente improbable” que el coronavirus se hubiera filtrado de un laboratorio chino y recomendó no realizar más estudios sobre esa posibilidad.



En la primera respuesta a dichas investigaciones, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, afirmó que los expertos de la OMS “básicamente han excluido la posibilidad de un incidente de laboratorio” en Wuhan.



También instó a la OMS a investigar la evidencia de brotes tempranos en otros países y sugirió que cualquier prueba futura debería incluir un laboratorio militar estadounidense en Fort Detrick, Maryland.



“Como saben, ya se han realizado estudios relevantes en los laboratorios de Wuhan, pero ¿cuándo estará Fort Detrick abierto a esos expertos? Esperamos que Estados Unidos pueda ser tan abierto y sincero como China”, enfatizó Hua.



Las autoridades chinas han insistido repetidamente en que la pandemia del coronavirus no comenzó en el país asiático y que el virus podría haberse originado en Fort Detrick.



Un informe sobre el rastreo global de los orígenes de la COVID-19, publicado el martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mostró que el nuevo coronavirus podría haberse propagado en muchos países antes de que se detectara el primer caso en China, según informes mediáticos.



En abril de 2020, el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, que trató repetidamente de vincular el virus con China llamándolo, incluso, “virus de China” o el “virus de Wuhan”, insinuó que su Administración había iniciado una investigación para determinar, si el patógeno letal, estaba relacionado con el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, en el país asiático.



No obstante, varios especialistas y observadores plantean la posibilidad de que EE.UU. haya creado el temido COVID-19. Philip Giraldi, exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia del país norteamericano (CIA, por sus siglas en inglés) opina que el nuevo coronavirus es resultado de una colaboración entre EE.UU. e Israel para crear un arma de guerra biológica para dañar a China e Irán.



Con información de Hispantv.