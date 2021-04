Rusia advierte sobre surgimiento de "racismo antiblanco" en Estados Unidos

el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Credito: Archivo

01-04-21.-El jefe de la diplomacia rusa Serguei Lavrov advirtió este jueves (01.04.2021) que un racismo antiblanco podría estar emergiendo en Estados Unidos y dijo que la corrección política "llevada al extremo" tendría consecuencias lamentables.



En una entrevista con politólogos emitida por la televisión nacional, Lavrov dijo que Rusia apoya desde hace tiempo la tendencia mundial de que "todo el mundo quiere acabar con el racismo".



"Fuimos pioneros del movimiento que promueve la igualdad de derechos de las personas de cualquier color", aseguró el ministro ruso.



Sin embargo, es importante "no pasar al otro extremo que vimos durante los eventos del movimiento Black Lives Matter y la agresión contra los blancos, los ciudadanos blancos de Estados Unidos".



Lavrov acusó a Estados Unidos de querer extender alrededor del mundo lo que llamó "una revolución cultural" y dijo que "tiene unas posibilidades colosales para ello".



"Ahora Hollywood también está cambiando sus reglas para que todo refleje la diversidad de la sociedad moderna", abundó el ministro de Relaciones Exteriores, que lo consideró "una forma de censura".



"He visto a negros actuar en las comedias de Shakespeare. Sólo que no sé cuándo habrá un Otelo blanco", agregó Lavrov, para quien "lo políticamente correcto no acabará bien".



Black Lives Matter ha generado un gran debate sobre los derechos de las personas negras y el derribo de estatuas de figuras vinculadas a la esclavitud o la colonización en países como Estados Unidos y Reino Unido.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 412 veces.

La fuente original de este documento es:

AFP (https://www.afp.com/)