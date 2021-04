(VIDEOS) Brasil Covid-19 continúa marcando cifras topes en fallecimientos diarios y Bolsonaro insiste en levantar restricciones

31.03.21 - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a pedir a los gobernadores que levanten las restricciones impuestas en sus estados cuando el país registró un nuevo récord diario de 3.780 fallecidos y en medio de una profunda crisis política.



El mandatario solicitó flexibilizar las medidas, a pesar que la nación es el epicentro de la pandemia y que su gobierno atraviesa una crisis institucional.



Hay dos enemigos: el virus y el desempleo. "No es quedándonos en casa que vamos a solucionar el problema (...) Sólo tenemos un camino: dejar al pueblo trabajar", expresó.



"Tenemos dos enemigos, el virus y el desempleo. Es una realidad. No es quedándonos en casa que vamos a solucionar el problema (...) Solo tenemos un camino: dejar al pueblo trabajar", comentó tras la primera reunión del recién creado comité para frenar el Covid-19. Antes de su intervención, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, había defendido el distanciamiento social.



Aseguró que "teme problemas gravísimos, porque el hambre mata más que el virus. Si la pobreza sigue avanzando no sé dónde vamos a llegar", dijo.



Desde que comenzó la pandemia hace más de un año, Brasil ha alcanzado más de 317.000 muertos y los contagiados ya son más 12,6 millones. La prestigiosa Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) advierte de que la situación se mantiene "extremadamente crítica", con 18 estados de los 27 con más un un 90 % de las camas ocupadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), y siete registran una ocupación de 84 % a 89 %.



En el último informe Brasil reportó un nuevo récord diario de 3.780 decesos, para alcanzar 317 mil muertos y al menos 12 millones de contagios.



En los últimos meses varios ministros de Salud han renunciado en Brasil, por el mal manejo de la crisis sanitaria.



El presidente anunció que el 6 de abril se reanudará la ayuda de emergencia para las personas más vulnerables. Se espera que se beneficien 45,6 millones de familias y se habilitará para ello una partida de 44.000 millones de reales (más de 7.700 millones de dólares).



Bolsonaro advirtió que "el gobierno no sabe si podrá continuar mucho tiempo con estos auxilios". "La vuelta de hombres y mujeres al trabajo es esencial", reiteró.



Esta semana, Brasil protagonizó una crisis sin precedentes entre los militares y el Gobierno. El martes, un día después de que Bolsonaro destituyese a seis ministros -entre ellos el de Exteriores y Defensa- se anunció la salida simultánea de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas.





Con información de RT / AVN