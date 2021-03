Italia arresta a un capitán de la Armada y expulsa a 2 funcionarios de embajada rusa por espionaje

Embajada de Rusia, en Roma, Italia Credito: AP

31-03-21.-Italia ordenó el miércoles la expulsión de dos funcionarios de la embajada de Rusia y arrestó a un capitán de la Armada italiana por cargos de espionaje luego de que la policía lo sorprendiera cuando supuestamente entregaba documentos clasificados a uno de los rusos a cambio de dinero.



El canciller italiano Luigi Di Maio dijo en una sesión conjunta de los comités de relaciones exteriores del Parlamento italiano que el incidente fue un “acto hostil de extrema gravedad”.



El Ministerio de Exteriores italiano dijo que citó al embajador ruso, Sergey Razov, para protestar por el “grave incidente” tras una operación encubierta a las afueras de Roma que presuntamente descubrió al italiano y a uno de los rusos en lo que la policía calificó de “operación clandestina” para intercambiar los documentos el martes en la noche.



El funcionario italiano, que es capitán de fragata, quedó detenido, dijo la policía paramilitar italiana, los Carabinieri, en un comunicado. El ruso que estaba con él, miembro de las fuerzas armadas de su país destinadas en la embajada en Italia, fue retenido y no arrestado debido a su estatus diplomático.



Las autoridades ordenaron su expulsión, junto con la de otro funcionario de la delegación diplomática de Moscú supuestamente implicado en la trama, señaló Di Maio, en una publicación en Facebook. El canciller no ofreció más detalles sobre el supuesto papel del segundo hombre.



Según los Carabinieri, los dos hombres fueron acusados de “delitos graves relativos al espionaje y a la seguridad del Estado”.



La embajada de Rusia en Roma confirmó el arresto de un diplomático que forma parte de la oficina del agregado militar, pero no realizó más comentarios sobre el incidente.



“En cualquier caso, esperamos que no afecte a las relaciones bilaterales”, afirmó en un comunicado.



En una conferencia telefónica con periodistas, el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo que el Kremlin desconocía los detalles del incidente, pero señaló que “esperamos que se conserve el carácter bastante positivo y constructivo de las relaciones ruso-italianas”.



El secretario británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, expresó su apoyo a Italia en un tuit.



“El Reino Unido se solidariza con Italia y sus acciones de hoy, exponiendo y tomando medidas contra la actividad maligna y desestabilizadora de Rusia que está diseñada para socavar a nuestro aliado de la @OTAN”, dijo Raab respondiendo a un tuit de Di Maio anunciando las expulsiones.

La fuente original de este documento es:

AP (https://www.apnews.com/)