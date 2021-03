2 hombres y 2 mujeres viajarán al espacio en vuelo privado

De izquierda a derecha, Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Sian Proctor y Chris Sembroski posan para la foto desde la torre de lanzamiento de SpaceX en el Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida Credito: SpaceX

30 de Marzo - El vuelo espacial de un multimillonario por SpaceX ocupó sus dos plazas restantes el martes con una profesora de ciencias y un ingeniero cuyo amigo en la universidad la ganó como premio pero se la cedió.



Los nuevos pasajeros son Sian Proctor, profesora de ciencias en un colegio comunitario en Tempe, Arizona, y Chris Sembroski, un exoficial de la Fuerza Aérea experto en misiles.



Junto con Jared Isaacman y Hayley Arceneaux, los cuatro pasarán tres días en órbita. El martes se reunieron en el Centro Espacial Kennedy de la NASA.



El lanzamiento de la cápsula SpaceX Dragon, hacia mediados de septiembre, buscará alcanzar una altura de 540 kilómetros. Son 120 kilómetros más que la Estación Espacial Internacional, a la altura del Telescopio Espacial Hubble.



Isaacman, de 38 años, un piloto que será el comandante de la nave, no quiso decir cuánto pagará. Donará 100 millones de dólares al hospital St. Jude, que recibe donaciones a través de una lotería que ofreció la posibilidad del vuelo espacial.



Hayley Arceneaux, de 29 años, obtuvo su plaza hace un mes. La asistente médica de St. Jude recibió tratamiento por cáncer óseo en el hospital cuando era niña.



Proctor, de 51 años, obtuvo el asiento reservado para un cliente de la empresa de Isaacman, Shift4 Payments, una procesadora de tarjetas de crédito en Allentown, Pennsylvania. Un panel independiente de jueces escogió su sitio web de arte espacial llamado Space2inspire.



Sembroski, de 41, donó e ingresó al sorteo, pero el ganador no fue él sino un amigo suyo. Éste se negó a volar por razones personales y le ofreció la plaza a Sembroski, voluntario en grupos promotores del espacio.



____



El Departamento de Salud y Ciencias de la Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Howard Hughes. La AP es la única responsable del contenido.