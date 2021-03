Perro de Biden muerde a otra persona en la Casa Blanca

30 de Marzo - Major, el perro más joven del presidente estadounidense Joe Biden, volvió a morder a una persona en la Casa Blanca, el segundo incidente de este tipo del mes, informó el martes la residencia presidencial.



El perro “mordió a alguien durante un paseo” el lunes, dijo Michael LaRosa, secretario de Prensa de la primera dama Jill Biden, y añadió que el can “sigue ajustándose a su nuevo entorno”. El individuo fue atendido por la Unidad Médica de la Casa Blanca “por precaución” y regresó a trabajar ileso, señaló LaRosa.



Major había sido visto por reporteros durante un paseo alrededor del jardín sur de la Casa Blanca, antes de que el presidente y la primera dama viajaran al Memorial de los Veteranos de Vietnam el lunes por la tarde.



El pastor alemán había regresado a la residencia presidencial apenas la semana pasada, junto con su hermano Champ, luego de haber causado una herida leve a un empleado del Servicio Secreto el 8 de marzo.



Después de ese incidente, el presidente dijo que Major era un “perro dulce”. En una entrevista con el programa ABC News, Biden explicó que el perro había “dado vuelta a una esquina, hay dos personas que no conoce en absoluto, y ya sabes, se mueven y él se mueve para proteger”.



En ese entonces, Biden señaló que el “85% de la gente allí lo ama”.



Major, de 3 años, y Champ, de 12, fueron trasladados a la residencia de los Biden en Delaware tras ese incidente. El presidente dijo que Major estaba siendo entrenado en Delaware, pero refutó la idea de que el can había sido enviado lejos tras la mordida. Dijo que los perros fueron trasladados a Wilmington debido a que la pareja presidencial iba a estar fuera de la capital estadounidense.



“Él iba a casa”, comentó Biden. “No lo desterré a casa. Jill iba a estar fuera cuatro días. Yo iba a salir dos, así que lo llevamos a casa”.



Los perros se reunieron con los Biden hace dos semanas en Camp David, en Maryland, y regresaron a Washington el 21 de marzo.



“Los perros irán y vendrán, y no será raro que vuelvan a Delaware en alguna ocasión, como también lo suelen hacer el presidente y la primera dama”, comentó Jen Psaki, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.



La mordida ocurrida esta semana fue reportada primero por la cadena CNN.