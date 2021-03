(VIDEO) Anuncian liberación del canal de Suez al mover embarcación que bloqueba el paso

29.03.21 - El Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes cuando cumple seis días varado en el canal de Suez tras quedar encajado entre las dos orillas provocando la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Este primer paso en la liberación del buque no permite de momento establecer cuándo reabrirá una de las arterias comerciales más importantes del mundo.



El presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, ha anunciado este lunes que la operación para desbloquear el Canal de Suez ha concluido con éxito, según lo escribió en su cuenta de Twitter.



"Hoy, los [trabajadores] egipcios han logrado poner fin a la crisis del barco varado en el Canal de Suez a pesar de la enorme complejidad técnica que ha rodeado este proceso", destacó el presidente. Asimismo, dio las gracias a todos los especialistas egipcios que han contribuido a liberar el carguero.



"Ahora el mundo puede estar seguro ahora que la situación vuelve a la normalidad en relación a los bienes transportados a través de esta arteria vital", escribió Al Sisi.



Según las últimas informaciones, más de 320 naves se acumularon a ambos lados del canal a la espera de poder pasar por la ruta.



El canal de Suez, cuyo ancho es inferior a los 205 metros en algunos tramos, conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y es una vía de transporte crucial por la que pasa alrededor del 30 % del volumen de los contenedores del mundo y alrededor del 12 % del comercio global de mercancías.



A diario transitan por su cauce de 190 kilómetros un promedio de 50 embarcaciones, muchas de las cuales transportan crudo desde Oriente Medio a Europa y América del Norte.



El barco Ever Given, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, encalló el pasado martes 23 de marzo mientras navegaba por la ruta interoceánica y bloqueó el paso de las demás naves. Se estima que unos 425 buques están esperando reanudar sus tránsitos, mientras varias otras decenas de distintas navieras han optado rodear el continente africando vía Cabo de Buena Esperanza.





