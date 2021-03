(VIDEO) Colombia: Detectan otro "falso positivo"por nuevo caso de vacunación con una jeringa vacía

26.03.21 - Otro nuevo caso de administración de vacunas vacías contra el covid-19 se ha registrado en Colombia. Mauricio Zárate, de 77 años, acudió a vacunarse al estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, y se le aplicó una jeringa sin dosis en el interior.



Claudia Zárate, hija de Mauricio, grabó el momento en el que una profesional vacunaba a su progenitor. Al visionar el video, se percató de lo ocurrido. Zárate se lo comunicó inmediatamente a la enfermera, quien reconoció el error y volvió a inmunizar al anciano.



"No pueden seguir pasando ese tipo de 'errores', como ellos les llaman. No nos informaron qué dosis ni qué tipo de vacuna le aplicaban. No la prepararon delante de uno, no hicieron la presentación como otros protocolos", relató Zárate al diario El Tiempo.



"Error humano"



En un comunicado, la Secretaría Distrital de Salud informó de que "se trata de una aplicación inicial fallida que se enmarca en un incidente en salud y una segunda aplicación efectiva y segura cumpliendo el inicio de esquema de vacunación". Y añade que ya se han tomado "los correctivos necesarios".



La secretaria agrega al comunicado un video de Mauricio, en el que explica que fue un "error humano", pide a las personas no alarmarse e invita a ponerse la vacuna. "Esta epidemia cada día va creciendo y si las personas no se vacunan pueden tener el virus", apunta.



En la misma grabación, su hija Claudia también destaca la importancia de la vacunación, pero reitera que no pueden producirse casos como el de su padre.



Este mismo mes ocurrió un suceso similar en la Clínica Foscal, en el municipio de Floridablanca, en el departamento de Santander, cuando colocaron una jeringa vacía a una mujer de 80 años.



También entonces la clínica publicó un comunicado en el que enfatizó que el personal sanitario se percató del error y vacunó a la anciana posteriormente "de manera adecuada".



Según el Ministerio de Salud, ya se han aplicado 1.299.809 vacunas y de ese total 62.829 corresponden a segundas dosis. Desde el comienzo de la pandemia, Colombia ha registrado 2.353.210 contagios y 62.394 fallecidos.





