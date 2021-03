(VIDEOS) Brasil Covid-19 fuera de control: Reporta más de 100 mil contagios y 2.777 muertes en un sólo día

25.03.21 - En el peor momento de la pandemia en Brasil, el gigante suramericano superó los 100.000 casos de coronavirus en 24 horas, marcando un nuevo récord en la cantidad de contagios.



Según el boletín del Ministerio de Salud, el país registró 100.158 casos y 2.777 muertos por covid-19 en un solo día, lo que ratifica el recrudecimiento de una crisis sanitaria que deja ya un total de 303.462 decesos en 13 meses.



En tan solo cuatro días Brasil superó varios trágicas marcas: el martes rompió el umbral de los 3.000 muertos diarios, el miércoles sobrepasó los 300.000 decesos acumulados y este jueves registró la mayor cantidad de infecciones diarias desde el comienzo de la pandemia.



El fuerte repunte de casos, que los especialistas atribuyen al incumplimiento de las medidas de aislamiento por parte de la población y al surgimiento de una variante más infecciosa, ha llevado a los hospitales al colapso en parte del país, donde comienzan a escasear los medicamentos para la intubación de pacientes graves, así como el oxígeno.



La cifra de muertos por coronavirus en Brasil, que ayer superó los 300.000, podría llegar a 400.000 en dos meses o incluso antes si el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro se sigue negando a adoptar una cuarentena nacional, advirtieron autoridades de salud.



"La velocidad con que está aumentando el número de muertes es grave", dijo el médico e investigador Carlos Machado, titular del Observatorio Covid-19 del Instituto Fiocruz de Río de Janeiro, centro estatal de investigaciones y fabricación de vacunas.



Al anunciar la creación del comité de crisis, Bolsonaro respaldó una campaña de "vacunación masiva", pero no dio aval al aislamiento social decretado por varios gobernadores, al cual ha comparado con un "estado de sitio".



La posición del Gobierno es "equivocada", puesto que el "confinamiento es un remedio amargo, pero el único remedio eficaz contra la pandemia", afirmó Machado.



A pesar de que Brasil atraviesa el peor momento de la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro se ha resistido a imponer medidas de confinamiento social, alegando su impacto económico.



Entierros nocturnos



El alza de muertes por covid-19, por su parte, ha aumentado la presión sobre el sistema funerario, principalmente en la ciudad de Sao Paulo, la más poblada del país con más de 12 millones de habitantes. En ese sentido, la Alcaldía de Sao Paulo autorizó desde este jueves los entierros nocturnos en los cementerios de la capital paulista, que contabilizó 143 muertos por covid-19 en las últimas 24 horas. A esa cifra se suman las defunciones por otras causas y enfermedades.



Los horarios de los entierros fueron extendidos hasta entrada la noche en el menos cuatro cementerios de la capital paulista, entre ellos el de Vila Formosa, el mayor de Latinoamérica, donde fueron instaladas torres de iluminación para facilitar el trabajo de los funcionarios.



Además del cierre de todas las actividades no esenciales, ya en vigor, las autoridades locales han decretado un festivo de 10 días a partir de este viernes con el fin de restringir la circulación de personas y contener el avance de un virus que sigue fuera de control.



Una medida similar ha sido también adoptada por la Alcaldía de Río de Janeiro, cuyas playas y servicios no esenciales estarán cerrados para evitar aglomeraciones.

Con información de Página 12 / Agencias.