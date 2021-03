Netanyahu gana elecciones de Israel, pero no alcanza mayoría para formar gobierno

Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Credito: Archivo

23-03-21.-El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabeza este martes los resultados de las elecciones generales, pero no tiene una mayoría suficiente para formar un gobierno en los terceros comicios nacionales en menos de un año, de acuerdo con los datos parciales de un recuento oficial.



Netanyahu, líder del partido derechista Likud, se impuso en la votación del lunes sobre su principal contrincante, Benny Gantz, después de que las encuestas a boca de urna proyectaran que el segundo, exjefe de las Fuerzas Armadas, iba a lograr más apoyo.



Pero con casi tres cuartas partes de los votos contados, Netanyahu permanecía a tres escaños de obtener la mayoría en el Parlamento israelí, una brecha que de mantenerse al completarse el recuento devolvería el escenario político del país a un punto muerto.



Tras los comicios no concluyentes de abril y septiembre, una victoria de Netanyahu, de 70 años de edad, allanaría el camino para que el líder cumpla su promesa de anexar los asentamientos judíos en Cisjordania y el valle del Jordán, en virtud de un plan de paz presentado en enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Los palestinos han rechazado la propuesta y argumentan que aniquilaría su sueño de establecer un Estado viable en Cisjordania y la Franja de Gaza, territorio que Israel ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967.



Con cerca del 72% de los votos escrutados, el Likud se impuso al Blue and White de Gantz por 35 escaños frente a 32. Junto con los partidos de derecha y los de índole religiosa, Netanyahu podría formar una coalición de 58 escaños, sin la mayoría necesaria para controlar un parlamento de 120 escaños.



A menos que las cosas cambien tras el recuento de los votos restantes, se espera otra ronda de complicadas negociaciones.



En las elecciones de septiembre, el Blue and White superó al Likud con 33 escaños frente a 32, pero Gantz, al igual que Netanyahu, no fue capaz de formar una coalición gobernante.



El partido de la Lista Conjunta, de mayoría árabe, volvió a ocupar el tercer lugar y aumentaría su representación parlamentaria a 17 escaños, frente a los 13 obtenidos en las últimas elecciones.

Reuters (https://lta.reuters.com/)