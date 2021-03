(VIDEO) EEUU: Diez muertos tras tiroteo en un supermercado de Colorado. Policía identifica al autor de los disparos

23-03-21.-Un sujeto armado mató al menos a diez personas en un supermercado de Colorado el lunes, informó la policía, en el último incidente registrado en este estado del oeste de Estados Unidos, escenario en el pasado de dos de los más sonados tiroteos masivos del país.El atacante se encuentra bajo custodia y está herido, afirmó Michael Dougherty, fiscal del distrito del condado de Boulder, ubicado unos 50 kilómetros al noroeste de Denver, la capital de Colorado.Entre los fallecidos se encuentra el agente de policía Eric Talley, de 51 años, que fue el primero en responder a la urgencia desatada en el supermercado King Soopers de Boulder, según relató la jefa de la policía local, Maris Herold."Sabemos de diez fallecidos en la escena, incluyendo uno de nuestros agentes de Boulder. El agente Tally respondió a la escena -fue el primero en llegar- y recibió un disparo mortal", explicó Herold.Imágenes difundidas en directo durante la operación habían mostrado a un hombre vestido únicamente con un pantalón corto deportivo y manchado de sangre siendo escoltado por los agentes fuera de la tienda.El sospechoso detenido es la única persona con «heridas serias en este punto», dijo el comandante de la policía Kerry Yamaguchi, que tampoco quiso confirmar si el hombre del video era el atacante ni cuál sería su motivación.La policía respondió a llamadas que reportaban disparos en la zona, y la posible presencia de una persona con un rifle, alrededor de las 14H30 hora local (18H30 GMT), afirmó Herold.Testigos que estaban dentro de la tienda en el momento del tiroteo dijeron que escucharon múltiples disparos antes de correr hacia la entrada."Casi me matan por ir a comprar un refresco y una bolsa de patatas", contó a CNN Ryan Borowski, quien estaba en la tienda cuando escuchó al menos ocho tiros y logró escapar."Fue increíble que todo el mundo se ayudó entre sí y que nuestros instintos fueron similares y corrimos… No sé por qué otras personas no lo hicieron y lamento mucho que no reaccionaran. Ojalá esto no hubiera ocurrido, relató.Imágenes sin verificar emitidas previamente en directo por un testigo mostraron al menos tres personas tendidas boca abajo en el suelo tanto dentro como fuera de la tienda, antes de que se escucharan múltiples disparos.Horas más tarde, las autoridades de Boulder (Colorado) identificaron al autor del tiroteo como Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, y le acusaron de diez cargos de asesinato en primer grado.Asimismo, aseguraron que todavía no tienen claros los motivos que llevaron a Alissa a abrir fuego con un fusil de asalto en el interior de un supermercado de la cadena King Soopers en Boulder, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes al norte de Denver y una de las más ricas de Estados Unidos.Alissa, detenido tras el tiroteo y herido en la pierna, se encuentra ingresado en un hospital y se espera que sea trasladado este martes a una cárcel del condado donde se encuentra Boulder, explicaron las autoridades.*Con información de Afp y Efe