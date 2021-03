(VIDEO) Brasil se acerca a los 12 millones de contagios al registrar 47.774 casos en las últimas horas

21.03.21 - Brasil registró en las últimas 24 horas 47.774 nuevas infecciones y 1.290 muertes más a causa de la Covid-19.



El también llamado "gigante del sur" epicentro mundial de la pandemia, rozó los 12 millones de contagios y ya supera los 294.000 decesos por el coronavirus.



El Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass) de Brasil confirmó en las últimas 24 horas 47.774 nuevas infecciones y 1.290 muertes más a causa de la Covid-19



Con estas nuevas cifras, Brasil ya acumula 11.99 millones de casos positivos y 294.042 muertes desde el inicio de la pandemia.



Al aumento descontrolado de casos y muertes de la Covid-19 debido a la falta de una política nacional para hacer frente a la pandemia, se suma la falta de oxígeno medicinal en la mayoría del país para atender a los pacientes contagiados.



Los gobernadores alertaron sobre la posibilidad de que ocurra un "colapso dentro del colapso" que ya vive el sistema público de salud, como consecuencia de la explosión de contagios.



En Sao Paulo, la ciudad brasileña más golpeada por la pandemia en números con más de 2.3 millones de contagios y 67.558 decesos, una decena de pacientes fueron transferidos este fin de semana a otro hospital debido a la escasez de oxígeno medicinal.



A pesar del peor escenario de la pandemia por el que atraviesa Brasil, el presidente Jair Bolsonaro sigue criticando las medidas adoptadas por varios gobernadores para hacer frente al coronavirus.





La pandemia del coronavirus afectó duramente a una familia en Brasil luego de conocer que tres de sus integrantes murieron tras dar positivo a covid-19, revelando que las víctimas son un niño de 13 años, su madre, de 37, y su abuela de 67, todos ellos originarios de la zona de Paraná, un hecho que surge justo en el país sudamericano más golpeado por la crisis sanitaria. Los medios del país sudamericano revelaron que las víctimas del virus son Leonardo Budske Busato, su madre fue identificada como Eliandra Busato y su abuela, mamá de su papá, como Eldora Budske.El caso ha conmocionado no solamente a su familia, también a la comunidad brasileña, quien en las últimas semanas ha visto cómo el número de casos diarios de coronavirus se ha incrementado, poniendo una alerta sanitaria a nivel mundial ante la nación que también enfrente una variante del covid-19. "Estamos todos devastados porque fueron pérdidas seguidas de una enfermedad que no nos dio la oportunidad de consolar a los familiares personalmente y sin la posibilidad de despedirnos en un funeral.Estamos muy conmocionados y buscando fuerzas", dijo la prima de Eliandra. Rúbia, a la UOL. Según los medios locales, el 17 de marzo el menor de 13 años fue la última de las víctimas, primero fue su madre, el 25 de febrero, mientras que su abuela falleció el 6 de marzo.El padre del pequeño, quien también dio positivo a covid-19, está recuperándose en su casa tras ser ingresado al hospital, un hecho que hace en medio del dolor por lo ocurrido. “Además de los tres, el esposo de Eliandra, que es el padre de Leonardo, fue hospitalizado. Solo él logró recuperarse, salió del hospital y está muy conmocionado. Está siendo muy doloroso. No puedo ponerme en su lugar hasta el punto de sentir la misma intensidad de dolor ”, comentó la prima al mismo medio.Con información de Telesur / Milenio