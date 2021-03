Brasil: Roban identidades de fallecidos para ponerse la vacuna antes de tiempo

Autoridades identificaron personas que tienen tres o más cartillas de vacunación de familiares ya fallecidos.

20.03.21 - En Brasil ciudadanos utilizan identidades falsas de personas fallecidas para conseguir vacunarse contra el Covid-19 antes de tiempo.



De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, se verificó el cumplimiento de las prioridades para unos 10 millones de dosis de vacunas, mismas que fueron aplicadas contra el SARS-CoV-2.



Algunos brasileños utilizaron los datos de ciudadanos fallecidos para saltarse la cola y vacunarse antes en su país. Es lo que se desprende de una investigación de la Contraloría General de Brasil.



"Existen casos de vacunas aplicadas a personas que figuran como fallecidas en el Sistema de Información de Mortalidad del Ministerio de Salud (SIM) con fecha de emisión del certificado de defunción anterior al inicio de la vacunación", se lee en el comunicado emitido por el organismo.



Aunque la Contraloría no hizo pública la cantidad de personas que violaron la ley para conseguir vacunarse, el medio local O Globo afirmó que se trata de unos 1.000 casos.



Entre las cerca de 50.000 inconsistencias halladas por el organismo figuran el uso de tres o más cartillas de vacunación, la vacunación a personas mayores de 60 años que no están dentro de los grupos prioritarios para la aplicación de la vacuna y la inmunización de ciudadanos como profesionales de la salud sin que lo sean.



A pesar de que el Ministerio de Salud de Brasil informó de que había adquirido un total de 562 millones de dosis de vacunas —algunas de las cuales ya son fabricadas en el país, como las de AstraZeneca y Sinovac—, la mayoría de los brasileños no tendrá la oportunidad de vacunarse hasta la segunda mitad del 2021.



Brasil es el segundo Estado con mayor número de víctimas mortales y contagios por COVID-19, por detrás de EEUU, con casi 11,9 millones de contagios y más de 290.000 fallecidos.



Hasta la fecha se han distribuido unos 24 millones de dosis, de las cuales se ha aplicado un poco más de la mitad.



Con información de Sputniknews.

