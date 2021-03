(VIDEO) Georgia: fallece enfermera luego de ser vacunada con AstraZeneca

19.03.21 - Una enfermera de 27 años, vacunada este miércoles con el preparado contra el COVID -19 de la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, falleció este viernes (19.03.2021) en Georgia tras permanecer un día en coma, informaron las autoridades de este país.



Se trata de la primera muerte que se registra por shock anafiláctico tras la inoculación con el fármaco de AstraZeneca.



La información sobre el fallecimiento de la enfermera georgiana de 27 años, Megi Bakradze, fue confirmada por el Ministerio de Salud de Georgia a través de un comunicado.



La trabajadora sanitaria recibió la primera dosis de la vacuna en la ciudad de Ajaltsije, a 208 kilómetros al sur de Tiflis, y un día después sufrió un choque anafiláctico y fue hospitalizada. Georgia comenzó la vacunación masiva contra el coronavirus el pasado 15 de marzo. Por el momento, el país cuenta únicamente con los fármacos de AstraZeneca.



"Podemos afirmar, de forma preliminar que lo ocurrido es el resultado de una reacción alérgica severa a la vacunación, pero próximamente los expertos emitirán su veredicto oficial", expresó el inmunólogo Bidzina Kulumbegov, uno de los asesores médicos del Gobierno georgiano.



Bakradze fue vacunada el pasado 18 de marzo a las 12H15 (hora local), y luego dio una entrevista a un medio local manifestando que "se necesitan vacunas, somos impotentes contra el virus, debemos vacunarnos para evitar enfermedades o no enfermarnos de forma grave. Aunque la gente tiene miedo, no hay nada peligroso en vacunarse. Insto a todos a que se vacunen ”.



Al día siguiente de haber recibido la inyección con la AstraZeneca, la joven enfermera cayó en coma en un hospital de la ciudad georgiana de Ajaltsije, y pese a que esa noche se había estabilizado, este viernes su corazón de detuvo y los médicos no lograron reanimarla.



Georgia inició su campaña de inmunización masiva contra la Covid-19 el 15 de marzo de este año, y hasta ahora solo cuenta con dicho fármaco de origen británico para el proceso.



A pesar del fallecimiento de la enfermera georgiana, y poco después de que científicos noruegos relacionaran esta vacuna AstraZeneca, con la formación de coágulos de sangre; el Ministerio de Salud de Georgia afirmó que el proceso de vacunación contra el coronavirus con el preparado británico continuaría en el país solo en los centros médicos especializados.



La UE detuvo durante varios días la vacunación con este fármaco tras varios episodios trombóticos notificados en Europa, pero posteriormente países como España, Portugal, Alemania y Francia reanudaron la inoculación tras el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de que el fármaco es seguro.





