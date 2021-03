China amenaza con "medidas firmes" contra "injerencias de EEUU"

Yang Jiechi (sin mascarilla) habla durante la reunión diplomática en Alaska Credito: AFP

19-03-21.-El diplomático de más alto rango del Partido Comunista chino amenazó este jueves (18.03.2021) con "acciones firmes" contra la "injerencia de Estados Unidos", y llamó a "abandonar la mentalidad de la Guerra Fría", en una reunión con jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en Alaska.



Al encuentro acudieron por parte estadounidense el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; y por el lado chino, el responsable del Partido Comunista de China (PCCh) para Asuntos Exteriores, Yang Jiechi, y el jefe de la diplomacia, Wang Yi.



"China se opone firmemente a la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China. Hemos expresado nuestra fuerte oposición a tal injerencia, y tomaremos medidas firmes en respuesta", dijo Yang Jiechi. "Lo que tenemos que hacer es abandonar la mentalidad de la Guerra Fría", agregó.



Por su parte, Estados Unidos acusó a los diplomáticos chinos de "grandilocuencia", asegurando que están enfocados en "el teatro público y el drama en lugar de en la sustancia".



Un alto cargo estadounidense criticó a Pekín por haber "llegado con ínfulas de grandilocuencia, enfocado en el teatro público y el drama en lugar de en la sustancia", en la primera cumbre de alto nivel entre Washington y Pekín desde la elección de Joe Biden.



Según la prensa que acompaña a los estadounidenses, la tensión comenzó nada más al iniciarse el encuentro, delante de los periodistas y cámaras de televisión a los que solo se les permitió acceder al principio.



Bliken comenzó afirmando que Washington está tratando de repeler las prácticas chinas, porque "tener fuerza no es lo mismo que tener razón" y criticó a Pekín por adoptar acciones que "amenazan el orden (mundial) basado en normas, que mantiene la estabilidad global".



Asimismo, el titular de Exteriores avanzó a sus interlocutores chinos su intención de hablar sobre los ciberataques, la situación en la provincia noroccidental de Xinjiang, Hong Kong y Taiwan.



Por su parte, Sullivan aseguró que EE.UU. no busca un conflicto con China, pero que da la bienvenida a la "competición".



Estas declaraciones parece que no gustaron a los representantes chinos, ya que Yang respondió con dureza durante 18 minutos a los estadounidenses.



Ataques y contraataques entre Washington y Pekín

"No creemos en las invasiones con el uso de la fuerza, el derrocamiento de otros regímenes y las masacres de personas de otros países", subrayó el responsable chino, quien opinó que es importante que EE.UU. cambie su imagen.



"Mucha gente en EE.UU. tiene poca confianza en la democracia de EE.UU.", se despachó Yang, de acuerdo al corresponsal de la cadena de televisión pública estadounidense PBS.



El funcionario chino habló entonces de los ciberataques para arremeter contra los estadounidenses: "Tanto si es por la capacidad de lanzar ciberataques como si es por las tecnologías que puede desplegar, EE.UU. es el campeón (...) No pueden culpar de ese problema a otro".



Ante estas palabras, Blinken respondió desafiante que "nunca es bueno apostar contra EE.UU", a lo que Sullivan apostilló refiriéndose a China: "un país seguro de sí mismo es capaz de analizar detenidamente sus propias deficiencias y buscar constantemente mejorar".



Más tarde, un funcionario de la Administración estadounidense, que pidió el anonimato, precisó a los periodistas en Anchorage que, pese a este desencuentro inicial, la delegación de EE.UU. empleará lo que queda de encuentro en subrayar "en privado" a los representantes chinos los mismos mensajes que han lanzado "continuamente" en público.



"La delegación china, por otro lado, parece que ha llegado con la intención de fanfarronear, centrada en hacer un teatro y un drama públicos por encima de la sustancia", indicó la fuente, citada por CBS News.



El funcionario se quejó de que los interlocutores chinos "han dejado claro eso violando el protocolo de manera rápida, habíamos acordado hacer unas declaraciones iniciales cortas (de dos minutos)",



No se espera que de esta cita salga ningún acuerdo o comunicado conjunto, aunque tanto Bliken como Sullivan harán una declaración al término de la reunión, sobre la que ambas partes no se han puesto siquiera de acuerdo en el tipo de encuentro que es.



*Con información de Afp y Reuters