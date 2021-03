Bolivia: La autoproclamada Áñez dice que tiene "privilegios" y exige ser procesada en la corte

14.03.21 - La expresidenta 'de facto' de Bolivia, Jeanine Áñez, que se encuentra detenida tras ser acusada de "terrorismo, sedición y conspiración" por el golpe de Estado de 2019, afirmó este domingo que tiene "privilegios" y, por lo tanto, no debe ser procesada por un juicio ordinario.



"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de corte", señaló Áñez, que acusó a las autoridades de "pretender criminalizar el hecho" de que "pacificaron el país en su momento" y calificó de "constitucional" su sucesión en noviembre de 2019.



Previamente, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, declaró que la expresidenta 'de facto' es procesada como exsenadora, por lo que "no le corresponde" un juicio de responsabilidades, previsto para considerar los hechos cometidos por los mandatarios en el ejercicio de sus funciones.



Piden seis meses de prisión preventiva



La Fiscalía general de Bolivia solicitó este domingo la prisión preventiva por seis meses de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, detenida este sábado en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, por su participación en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.



Este fin de semana también fueron detenidos en Trinidad sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes al igual que Áñez fueron trasladados en avión a La Paz para ser interrogados.



Este domingo, la Fiscalía publicó la acusación formal por "sedición, terrorismo y conspiración" contra los tres detenidos y pidió que Áñez permanezca en prisión preventiva al menos seis meses mientras dure la investigación, al considerar que existe peligro de fuga y la posibilidad de influir sobre otros implicados o testigos.



El requerimiento, que debe ser resuelto por un juez cautelar en el curso de las próximas horas, incluye a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, para quienes se solicita la detención en una penitenciaría.



Al frente de un golpe de Estado



Áñez llegó al poder luego de la renuncia forzada de Evo Morales en noviembre de 2019 en medio de fuertes protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020, cuando asumió el actual mandatario, el masista Luis Arce.



Según la imputación de la fiscalía, Áñez asumió la presidencia de "forma amañada" ya que cuando lo hizo aún era vicepresidenta segunda del Senado.



El nombre de Áñez figura en una denuncia que realizó en diciembre pasado la exdiputada del MAS Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento en recientes elecciones locales.



En la demanda figuran, además, cinco exministros de Áñez, jefes policiales y militares y civiles.



Con información de RT / Página12