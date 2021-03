Noruega suspendió la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19

13 de Marzo - Noruega está dentro de los países que han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19

debido a que tres personas que fueron vacunadas, reportaron y están siendo tratadas por coágulos de sangre y hemorragias

cerebrales severas, pero aún es muy pronto para poder decir si existe alguna relación.



Las personas, todas jóvenes, tuvieron una reducción de las plaquetas en la sangre, dijo la Agencia de Medicina de Noruega, en una declaración hecha el sábado



Las autoridades sanitarias de Noruega les están diciendo a las personas menores de 50 años que han recibido la vacuna AstraZeneca en los últimos 14 días, que consulten a un médico si se sienten enfermas o detectan hemorragias en la piel más de tres días después de la vacunación.



Noruega se unió el jueves a países como Dinamarca, a detener el uso de la vacuna, por preocupaciones sobre los coágulos de sangre, luego de que una persona en Austria murió y otras se enfermaron después de haber sido vacunadas.



"No podemos decir si existe alguna relación con la vacuna, pero investigaremos a fondo", dijo Sigurd Hortemo, médico de la Agencia Noruega de Medicamentos, en una conferencia de prensa desde Oslo.



Fiona Cookson, directora de relaciones con los medios globales de AstraZeneca, dijo que los datos de seguridad que cubren más de 17 millones de dosis administradas "no han mostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia".



Los números reportados de este tipo de evento en las personas que recibieron la vacuna de AstraZeneca "no son mayores que el número que habría ocurrido naturalmente en la población no vacunada", agregó Cookson en un comunicado enviado por correo electrónico. Se está realizando una revisión de los datos de seguridad disponibles, dijo.



Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud también está evaluando los coágulos de sangre reportados y observando dos lotes específicos de la vacuna, dijeron funcionarios de la OMS el viernes. La OMS dijo que a menos que se establezca un vínculo claro, no hay razón para suspender las vacunaciones.



Con información de Bloomberg.