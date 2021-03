(VIDEOS) Colombia: Convirtieron una vacunación contra el Covid-19 en un "falso positivo"

12.03.21 - Una ola de indignación se generó en Colombia luego de que se hiciera viral un video en el que se ve cómo una trabajadora de la salud inyecta una jeringa vacía en el brazo de una mujer mayor de 80 años y después le dice que ya está vacunada contra el coronavirus.



Luego se escucha cómo la nieta de la paciente, Dayana Hernández, quien hizo la grabación, asegura que a su abuela no le pusieron la vacuna. "Yo estaba segura de que la había ‘pringado’ (inyectado)", dice la mujer encargada de dar los certificados de vacunación. "No, solo le apoyó (la jeringa), pero no sé qué pasó", responde la nieta.



"Creo que fue un simulacro para prepararla psicológicamente", comenta entre risas la mujer. Luego el video enfoca a la trabajadora de la salud en el momento en el que regresa con una nueva jeringa y la nieta le pregunta: "¿Qué pasó la primera vez?", a lo que la encargada le responde: "Es que se me salió", y luego procede a vacunar a la paciente, quien esta vez sí siente el líquido que le entra por el brazo.



Inmediatamente la nieta de la paciente les avisó a sus familiares sobre lo ocurrido y empezaron a pedir aclaraciones sobre los hechos al personal de la salud del punto de vacunación, ubicado en la clínica Foscal, en el municipio de Floridablanca, del departamento de Santander.



En sus redes, Hernández publicó el video junto con una denuncia en la que explica que cuando comenzó a pedir explicaciones con su tía le dijeron que se había tratado de "un error humano". "Estoy segura de que merecemos una explicación, no era una bobada, era la vida de mi ‘nonita’ (abuela)", dice la nieta de la paciente.



Ante los señalamientos de los usuarios de las redes sobre un supuesta aplicación fraudulenta del antígeno, como ya se viralizó en Brasil en los videos de las llamadas "vacunas de aire", la Clínica Foscal publicó en su cuenta de Twitter un comunicado donde afirma que el registro se hizo con su autorización.



Según el texto, el personal sanitario se percató del "error", evitó el retiro de la mujer y finalmente la vacunó "de manera adecuada". La grabación será entregada a las autoridades, de ser requerida.



En Colombia están prendidas las alarmas debido a los hechos de corrupción relacionados con la vacunación que han ocurrido en América Latina, por los que han renunciado los ministros de Salud de Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay.



Hasta el pasado jueves, 480.250 personas recibieron la primera aplicación de la vacuna desde que se inició la inmunización nacional, el pasado 17 de febrero, según el Ministerio de Salud. En esta primera etapa se vacunó al personal de salud y a las personas de 80 años.

Con información de Agencia Anadolu / RT