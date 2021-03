(VIDEO) Incendio de grandes proporciones se registró este viernes en un crucero frente a las costa de Grecia

12-03-21.-Este viernes se ha producido un incendio de grandes proporciones a bordo del barco de cruceros MSC Lírica (IMO 9246102), de la compañía MSC Cruceros, atracado desde hace semanas en el Puerto de Corfú, en el Mar Egeo, Grecia, a donde arribó procedente de Augusta, Italia. Se encuentra varado, a la espera de retomar su actividad por las islas griegas interrumpida por la pandemia de COVID-19.Según el portal especializado Puente de Mando, el incendio se inició en la parte zona central del barco hacia el mediodía, citando medios locales. La tripulación, que se encontraba a bordo, ya ha abandonado el buque por orden de la compañía.Hasta el momento no se ha informado de las causas del siniestro. Las llamas comenzaron en un bote salvavidas del costado de estribor, en la cubierta 6, afectando la zona central de la nave, según ha confirmado MSC Cruceros. La actuación casi inmediata de los servicios de bomberos del puerto griego ha evitado que fuera a mayores y se propagara a todo el barco, según recoge el blog Desdecubierta.Según avanzan las labores de bomberos y remolcadores contra incendios se ha comenzado a controlar las llamas y se ha iniciado el enfriamiento de la zona afectada.MSC confirmó que no hubo heridos entre los 51 tripulantes de a bordo y la "evaluación preliminar" indica que no hay daños en el interior del barco.