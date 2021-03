(VIDEOS) Brasil: Siguen los récords de muertes por Covid y el colapso sanitario inminente se percibe

11.03.21 - Brasil vive el peor momento de la pandemia con el sistema de salud al borde del colapso, la vacunación a cuenta gotas por la falta de dosis y un nuevo récord diario de 2.286 muertes por la Covid. El gigante suramericano registró el miércoles 314 muertes más que las 1.972 fallecidas que fueron notificadas la víspera, hasta entonces, la mayor cantidad de decesos que había dejado el coronavirus en el país en un solo día.



Con más de 270.000 fallecidos por el virus, de los cuales unos 11.000 ocurrieron tan solo en los últimos siete días, el futuro a corto plazo es sombrío para Brasil si las cifras continúan con la tendencia registrada la semana pasada. La potencia suramericana, que ya registra 11,2 millones de contagios por el virus, es la segunda con mayor número de muertes por la Covid en el planeta, después de Estados Unidos, que con 328 millones de habitantes suma más de 500.000 fallecidos. No obstante, desde enero, los decesos por Covid comenzaron a menguar en el país norteamericano, un hecho que los expertos han atribuido a la vacunación. Hasta el momento, unos 59 millones de personas han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas en Estados Unidos, mientras que 31 millones -el 9,2 % de la población- está completamente inmunizado frente al coronavirus.



Del las 27 ciudades capitales del país, 25 tienen tasas de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UTI) iguales o superiores al 80%, según la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio del Covid-19, divulgado la víspera, en 15 ciudades capitales, que son las que más concentran casos graves de la enfermedad, la ocupación de las UCI supera el 90% y en estados como Sao Paulo y Sergipe, la situación empeoró.



Ante la coyuntura, calificada como "extremadamente crítica" los investigadores de la Fiocruz reiteraron la necesidad de "ampliar y fortalecer" las medidas de distanciamiento social y que estas sean más estrictas en las ciudades y regiones donde la situación esté al borde del colapso. En Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, 30 personas con Covid han fallecido en lo que va de mes por falta de un cupo en una UCI, pues están al 82% de su capacidad.



La víspera, Sao Paulo registró un récord de 517 decesos por la covid en 24 horas, el nivel más alto desde la confirmación del primer caso el 26 de febrero de 2020. Actualmente, la movilidad está restringida en toda la región donde todos los comercios permanecen cerrados, salvo los de primera necesidad. Pese a que el gobernador Joao Doria admitió este miércoles en una rueda de prensa que el sistema de salud está "al borde del colapso" y que la región está en "alerta máxima", las medidas no serán endurecidas por el momento en la región paulista.



Una situación similar se vive en Pernambuco, donde el 84% de las UCI están copadas pero donde las medidas no han logrado reducir la movilidad, pues los comercios solo cierran por completo los fines de semana y en las noches durante el resto de días. En Recife, su capital, la movilización este miércoles era prácticamente normal en la ciudad. Los principales centros turísticos y los comercios populares registraron un 70% de aglomeración, según pudo constatar Efe.



La situación llevó a que gobernadores de 21 de los 27 estados brasileños pidieran este miércoles un "pacto nacional" entre los tres poderes para "reforzar" la lucha contra la pandemia. "El coronavirus es hoy el mayor adversario de nuestra nación. Necesitamos evitar el total colapso de los sistemas hospitalarios en todo Brasil y mejorar el combate a la pandemia", destacaron los dirigentes regionales en una carta conjunta. Asimismo, propusieron la creación de un "comité gestor" que contaría con la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los gobernadores y los alcaldes, y que sería asesorado por un grupo de "especialistas" sanitarios.

La tragedia del COVID en Brasil pone en peligro a la región

La falta de control del virus representa una amenaza internacional que socavará los logros que otros países han conseguido con tanto esfuerzo.

Si Brasil no es serio, continuará afectando más allá de sus fronteras", dijo la semana pasada Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "No se trata solo de Brasil. Se trata de toda América Latina y más allá".

Brasil se ha convertido en un caldo de cultivo explosivo para la variante P.1, que se identificó por primera vez en la selva amazónica y ahora se ha detectado en más de dos docenas de países, entre ellos los Estados Unidos y recientemente Venezuela.

Camila Romano, investigadora en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo, espera que la prueba que está desarrollando su laboratorio para identificar variantes preocupantes, incluyendo la P1, ayude a monitorear y controlar su propagación. Además, pide medidas más estrictas del gobierno y que los ciudadanos cumplan su parte.

"Cada día hay una nueva sorpresa, una nueva variante, una ciudad cuyo sistema de salud colapsa", afirmó Romano. "Ahora estamos en la peor fase. Si esta es la peor fase, (porque) desafortunadamente no sabemos lo que está por venir".

Venezuela pide a la ONU intervenir en Brasil por la Covid-19

El Gobierno venezolano acusó al presidente Bolsonaro de ser el "principal obstáculo" para salvar vidas en el "peor momento de la pandemia".

"Hace 4 días le ratificamos al Secretario General de la ONU lo que le alertamos 9 meses antes, que la ONU debe intervenir para que el gobierno de Brasil asuma y controle la tragedia y así proteger a toda Suramérica", escribió el Canciller venezolano.

"El presidente Jair Bolsonaro y su Gobierno se han convertido en el peor enemigo de los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales, incluidos aquellos en el ámbito bilateral y multilateral, para mitigar los devastadores efectos de la pandemia de la Covid-19 en la región de América Latina y el Caribe" añadió el gobierno venezolano.

Con información de agencias.