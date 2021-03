(VIDEOS) Covid-19: Brasil alcanza el lamentable nuevo récord de muertes con casi dos mil fallecimientos en las últimas horas

10.03.21 - Brasil registró 1,972 muertes por Covid-19 en un solo día, un récord para el país sudamericano, informó el Ministerio de Salud.



De esta manera, el gigante suramericano suma 48 días consecutivos con una media mayor a los mil decesos diarios por la pandemia del coronavirus.



El Ministerio brasileño de Salud indicó además que durante la última jornada registró 70.764 nuevos casos de la Covid-19, con lo que el país contabiliza un total de 11.122.429 contagios del mal respiratorio.



Luego de hallarse una nueva variante de la Covid-19 en Brasil, que es más contagiosa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “emergencia” para toda América Latina, donde se reportan casi 22.300.000 contagios con cerca de 705.000 fallecimientos.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a Brasil tomar medidas sanitarias “agresivas” y avanzar en la vacunación.



"Si Brasil no se lo toma en serio, afectará a todos los vecinos y más allá”, manifestó.



25 de 27 capitales de los estados federales tienen una tasa de ocupación del 80 por ciento de las camas de terapia intensiva para la Covid-19. Y en 15 de ellas la tasa es del 90 por ciento.



Muerte por falta de camas en San Pablo



Mientras tanto, la dramática situación que vive Brasil a causa de la pandemia presentó otro episodio doloroso cuando se supo que al menos 11 pacientes murieron en los últimos días en la ciudad de Taboão da Serra, en el interior del estado San Pablo, a la espera de una cama en los hospitales, desde hace tiempo desbordados.



"Tenemos a 11 pacientes intubados, 16 esperando transferencia vía Cross (el sistema para transferir pacientes a otros hospitales del estado) y 11 fallecidos; desgraciadamente, esos 11 fallecidos estaban esperando una plaza en cuidados intensivos", lamentó en conferencia de prensa la secretaria adjunta de Salud de la ciudad, Thamires May.



El viernes pasadose registró el primer fallecimiento y el martes, los dos últimos. La edad de las víctimas variaba entre los 52 y los 95 años.



Esta es la primera ciudad del estado San Pablo que registra muertos por falta de plazas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales y, según informó la agencia de noticias Sputnik, en Taboão da Serra, de casi 300.000 habitantes, ya no hay camas de terapia intensiva en sus hospitales.



La ciudad se encuentra en el área metropolitana de San Pablo, que actualmente tiene el 81,2% de sus camas de UCI ocupadas.



El total de fallecidos en Brasil llegó a 268,370 personas.



El Ministerio de Salud informó de otros 70,764 casos de coronavirus, por lo que el total de infectados alcanzó a 11.12 millones de personas.



Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de decesos, solamente por detrás de Estados Unidos y aparece tercero en la cantidad de casos, superado por el país norteamericano e India.

Con información de Telesur / Télam