Primer ministro canadiense: Trump es culpable del asalto al Capitolio Federal

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau Credito: AP

8 de Enero - El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el viernes que el presidente estadounidense Donald Trump fue quien incitó el asalto a la democracia por parte de revoltosos violentos, en una rara crítica directa al presidente del país vecino.



Trudeau se ha cuidado de no criticar a Trump en los últimos cuatro años, teniendo en cuenta que 75% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos, pero el viernes dijo a reporteros que Trump y otros políticos tienen la culpa del asalto al Capitolio el miércoles, un acontecimiento que llamó “chocante, profundamente perturbador y francamente triste”.



“Lo que hemos presenciado es un asalto a la democracia por revoltosos violentos, incitados por el actual presidente y otros políticos”, dijo Trudeau.



Dijo que la democracia no es algo automático, que requiere trabajarse todos los días y que es un verdadero logro tener un sistema en el que la parte perdedora lo admite con gracia.



Trudeau se congratuló de que la democracia en Estados Unidos haya demostrado ser fuerte. Dijo que los canadienses esperan “un debate basado en la aceptación mutua de los hechos”.



A una pregunta de si le preocupaba que sus comentarios dañen las relaciones con los republicanos, Trudeau contestó: “Es extremamente importante que estemos ahí para defender la democracia”.



“Las palabras tienen consecuencias. Las decisiones tomadas por personas en el poder pueden tener un impacto directo en conductas e instituciones”, dijo.



Trudeau y Trump se han tolerado mayormente, pero Trump calificó una vez a Trudeau “débil” y “deshonesto”. Aseguró que haría pagar a Canadá luego de que Trudeau dijo que no sería intimidado en las negociaciones comerciales.