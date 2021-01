Uruguay en alerta ante expansiva propagación de la Covid-19

07.01.21 - Uruguay volvió hoy a mostrar una expansiva propagación de la Covid-19 con 10 fallecidos por esta causa y 760 nuevos casos positivos en una sola jornada.



El resultado de seis mil 31 análisis realizados marcó un porcentaje del 12,6 por ciento de infectados y hasta la fecha suman seis mil 578 las personas convalecientes con 79 de ellos en cuidados intensivos y un total de 231 víctimas fatales.



Autoridades sanitarias remarcaron con preocupación en su comunicado diario que, entre quienes padecen la enfermedad, 230 pertenecen al personal de la salud.



Situación que ocurre cuando los especialistas avizoran eventual saturación en salas hospitalarias de mantenerse la actual tendencia creciente de contagios.



Un informe del Ministerio de Salud Pública señaló además que el 38,1 por ciento de los casos positivos carecen de un nexo epidemiológico identificado y la mortalidad por el virus SARS-CoV-2 causante de la Covid-19 subió del 3,02 al 5,78 por ciento.



En paralelo, inspecciones efectuadas por el ministerio de Trabajo detectaron que seis de cada 10 empresas cometen algún tipo de incumplimiento del protocolo sanitario preventivo como el desuso del nasobuco y la falta de distanciamiento recomendado.



Autorizado por el presidente del país, Luis Lacalle Pou, las intendencias departamentales pueden extender dos horas más de la medianoche la apertura de bares y restaurantes.



Mientras las administraciones de Maldonado y Canelones aplicaron esa medida Montevideo mantuvo sus restricciones dado el más alto nivel de contagio comunitario de la comuna y su intendenta, Carolina Cosse, pidió esclarecimientos al Ministerio de Salud Pública.



Critican insuficientes medidas de gobierno de Uruguay contra Covid-19



El ex viceministro de finanzas de Uruguay Pablo Ferreri manifestó hoy que se esperaba del gobierno medidas más restrictivas para combatir la Covid-19 en consonancia con recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).



Ferreri evaluó de insuficiente la renovación por 20 días más por el presidente del país, Luis Lacalle Pou, del cierre de las fronteras al turismo, al tiempo que extendió los horarios de bares y restaurantes y restauró espectáculos públicos 'con mínimo de aforos'.



Señaló que la primera de esas medidas junto a la aplicación de una ley para disolver aglomeraciones desde el 16 de diciembre, lejos de reducir los contagios, el país experimentó aumentos sin precedentes de casos positivos de Covid-19, hasta sumar más de seis mil activos.



'Por otro lado sigue siendo atronador el silencio en cuanto a medidas económicas que contribuyan a paliar el drama social que genera la pandemia y hay una enorme ausencia del gobierno en ese rubro', criticó el dirigente del Frente Amplio.



Sostuvo que 'la comunicación del gobierno que fue muy buena en los primeros meses, se deterioró y no genera confianza' lo que ejemplificó en que 'la población sique sin conocer con claridad que pasará con la vacunación' contrastando con lo realizado al respecto por otros países similares en la región.



Por otra parte el intendente frenteamplista de Canelones Yamadú Orsi comentó de la conferencia de prensa presidencial de horas atrás que 'el rigor científico es necesario, podemos entenderlo, pero el hermetismo no ayuda'.



Abundó en que 'el número de contagios se disparó, los prestadores de salud se encuentran bajo fuertes exigencias y no hay datos concretos de cuándo empieza el plan de vacunación'.



Con información de Prensa Latina

