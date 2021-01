(VIDEO) EEUU: Identificada la mujer que perdió la vida abaleada en sucesos del Capitolio

07.01.20 - Se llamaba Ashli Babbit la mujer tiroteada. La Policía la había abatido durante el asalto al Capitolio de EEUU. Sólo unas horas antes, una emocionada Babbit tuiteaba con ímpetu antes de irrumpir en el edificio gubernamental: "Nada nos detendrá", "la tormenta ha llegado".. La víctima era veterana de la Fuerza Aérea estadounidense, con 14 años de servicio, reporta Fox5 DC.



"Estoy estupefacta. Estoy devastada. Nadie de D. C. notificó a mi hijo y lo supimos por la televisión", afirmó Robin Babbitt, suegra de la víctima, según cita The New York Post.



Por su parte, el actual vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, expresó sus condolencias durante su intervención en la sesión del Congreso reanudada luego de que la Policía lograra despejar la zona de manifestantes.



"Condenamos en los términos más enérgicos posibles la violencia que tuvo lugar aquí. Lloramos la pérdida de vidas (fallecieron 4 personas) en estas sagradas salas, así como las heridas sufridas por quienes defendieron nuestro Capitolio hoy", escribió el alto funcionario en su cuenta de Twitter.



Babbit era partidaria de Trump y arribó sola a la capital estadounidense, especialmente para participar en la manifestación denominada 'Salvar a EE.UU.'



"Nada nos detendrá... pueden intentarlo e intentarlo pero la tormenta está aquí y estará descendiendo sobre D. C. en menos de 24 horas, ¡de la oscuridad a la luz!", aseveró Babbitt en su cuenta de Twitter un día antes de su deceso.



Partidarios de Donald Trump irrumpieron este miércoles en el Capitolio estadounidense durante una serie de disturbios que determinaron la suspensión de la sesión bicameral del Congreso, que tenía el fin de contar y ratificar los votos electorales que darían oficialmente la victoria presidencial a Joe Biden.



La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Un vídeo difundido en los medios muestra a Babbit tendida en el suelo y sangrando profusamente por el cuello.





Con información de Actualidad.RT / Agencias