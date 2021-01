Pese a presiones de Trump, Mike Pence no detendrá certificación de victoria de Biden

06-01-21.-El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que no detendrá la certificación de la victoria de Joe Biden, luego de que el presidente Donald Trump Trump intentó convencerle este miércoles a través de su cuenta en Twitter de que rechace la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden en la sesión de certificación en el Congreso, algo que no tiene precedentes y que no tendría valor legal.

"La Constitución me impide reclamar una autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no", afirmó Mike Pence en un comunicado emitido cuando comenzaba la sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados de las presidenciales.

En un comunicado, Mike Pence destacó que "hoy será mi deber presidir la reunión del Congreso en Sesión Conjunta para contar los votos del Colegio Electoral, y lo haré lo mejor que pueda. Sólo pido que los representantes y senadores que se reunirán ante mí aborden este momento con el mismo sentido del deber y una mente abierta, dejando de lado la política y los intereses personales, y hagan nuestra parte para cumplir fielmente con nuestros deberes bajo la Constitución".

"La presidencia pertenece al pueblo estadounidense y sólo a él. Cuando surgen disputas sobre una elección presidencial, bajo la ley federal, son los representantes del pueblo quienes revisan las pruebas y resuelven las disputas mediante un proceso democrático", agregó.

"Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones. Tiene el derecho absoluto de hacerlo", dijo Donald Trump a sus partidarios reunidos afuera de la Casa Blanca. Y agregó que "Mike Pence tendrá que ayudarnos y si no lo hace será un día triste para nuestro país", tildando de "débiles" a los legisladores republicanos que planean certificar a Joe Biden.

*Con información de AFP