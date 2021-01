Captan audio donde amenazaron con estrellar avión contra el Capitolio de EEUU para vengar muerte de Soleimani

06-01-21.-Múltiples controladores de tráfico aéreo en Nueva York escucharon el lunes una amenaza escalofriante sobre un ataque al estilo del 11 de septiembre contra Estados Unidos, en un audio obtenido exclusivamente por CBS News: "El miércoles estrellaremos un avión contra el Capitolio. Soleimani será vengado", afirma.El mensaje se refiere al ataque con un dron estadounidense que mató al líder de la Fuerza Quds iraní, Qassem Soleimani, cerca del aeropuerto de Bagdad a principios del año pasado.El alarmante audio se conoció mientras el Congreso se preparaba para contar los votos del Colegio Electoral en Washington este miércoles. Se cree fue diseñado para sugerir un ataque durante esos procedimientos.Si bien aún no está claro quién está detrás de la grabación de voz digitalizada, los funcionarios no creen que la amenaza sea "creíble", informó CBS, aunque el incidente se está investigando como una violación de las frecuencias del tráfico aéreo.Se cree que el autor del audio se encuentra en EE.UU., y Newsweek señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había reducido el origen de la transmisión a una ubicación en la isla de Long Island, en Nueva York."Se estima que el técnico responsable tiene experiencia en la modificación de radio y está transmitiendo en algún lugar dentro de [20 millas náuticas] de la torre de radio en North Sea, Nueva York", reza el informe del DHS.Por su parte, un exoficial del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo en EE.UU. también expresó sus dudas de que los perpetradores sean iraníes, y dijo a Newsweek que "cualquier grupo terrorista avanzado o Estado-nación, ya sea la Fuerza Quds o Hezbolá, ha demostrado una seguridad operativa muy profesional"."El régimen iraní y sus representantes no telegrafiarían planes e intenciones en relación con un ataque. El pronóstico de tal evento serviría para dañar sus intenciones más que para infundir miedo", aseguró el experto.El FBI se negó a comentar sobre el incidente, y solo indicó que se toma "en serio todas las amenazas violentas contra la seguridad pública", mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) afirmó que se había comunicado con la Policía. El Pentágono, el DHS y el Centro Nacional contra el Terrorismo (NCTC) también han sido informados.La amenaza se reportó horas después de que Teherán volviera a pedir a Interpol que ayude a responsabilizar al presidente Donald Trump y a otros 47 funcionarios estadounidenses por su papel en la muerte de Soleimani, a pesar de que las solicitudes anteriores no fueron atendidas.