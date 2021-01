EEUU: Filtran grabación de Trump presionando a autoridades electorales de Georgia

04.01.21 - El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al secretario de estado de Georgia "encontrar" los votos que sean necesarios para anular la victoria en ese estado del mandatario electo, el demócrata Joe Biden, según una conversación revelada este domingo por The Washington Post.



La difusión de una grabación del presidente estadounidense Donald Trump, en la que pide a un alto cargo electoral «encontrar» las papeletas de votos necesarias para anular su derrota en el estado de Georgia, provocó indignación en Washington, lanzando una semana que se presenta agitada.



En la conversación, de más de una hora, Trump presiona a Brad Raffensperger, máxima autoridad electoral de Georgia y también republicano, para "volver a calcular los votos". Ante la negativa de este, el aún presidente le amenaza con llevarle ante la justicia y presentar cargos criminales en su contra. Le avisa también de que está corriendo un "gran riesgo" al no aceptar sus peticiones.



"La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada (...) Y no hay nada malo en decir, ya sabes, que te han fallado los cálculos", se oye decir a Trump en una de las grabaciones de The Washington Post. Reseñó RTVE.



Como preludio, el nuevo Congreso de Estados Unidos asumió sus funciones el domingo, y la Cámara de Representantes volvió a elegir como presidenta a la demócrata Nancy Pelosi, una hábil estratega de 80 años.



Pero, a dos días de unas elecciones cruciales para el control del Senado y a tres de una sesión del Congreso en la que se debe sellar la victoria del presidente electo, Joe Biden, lo que más llamó la atención fue la conversación entre Trump y un alto cargo electoral de Georgia.



El presidente, que sigue sin reconocer su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre, buscó durante una larga conversación telefónica la ayuda de Brad Raffensperger, el congresista republicano encargado de las elecciones en Georgia.



Georgia se ha convertido en un estado clave para el futuro de EE.UU. en el corto plazo.



La vicepresidenta electa, Kamala Harris, ha calificado de "abuso de poder descarado" las maniobras de Trump



El 5 de enero se celebrarán unas elecciones en las que se elegirán a los dos senadores que corresponden a ese estado en el Senado, algo que servirá para decidir qué partido tiene la mayoría en esa cámara.



Con información: La Radio del Sur.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 452 veces.