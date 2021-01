EEUU: Responsable de explosión en Nashville envió material a sus conocidos, revela el FBI

Calle en Nashville, Tennessee, luego de explosión el día de Navidad Credito: AP

3 de Enero - Antes de que se matara en un ataque explosivo el Día de Navidad, que devastó varias manzanas del centro de Nashville, Anthony Warner envió materiales sobre sus puntos de vista a sus conocidos, revelaron los investigadores federales.



En un comunicado a The Associated Press, el agente especial del FBI Jason Pack dijo el sábado que las autoridades “están enteradas de que el sospechoso envió materiales que defendían sus puntos de vista a varios conocidos en todo el país”.



Las autoridades han dicho que Anthony Warner, de 63 años, fue el responsable de la explosión que dañó decenas de edificios e hirió a varias personas. Warner murió en la explosión en su casa rodante, cuyas causas no han sido establecidas por los investigadores.



Pack no ofreció más detalles sobre el contenido de los paquetes enviados por Warner, pero exhortó a todo aquel que haya recibido el material que contacte al FBI.



La explosión ocurrió la mañana de Navidad mucho antes que las calles del centro de Nashville se llenaran de actividad. La policía atendía el reporte de un supuesto tiroteo en la zona el viernes cuando detectaron una casa rodante desde la cual se anunciaba, por medio de una grabación, que una bomba estallaría en 15 minutos. Luego, inexplicablemente, poco antes del estallido, el audio cambió al éxito “Downtown” de Petula Clark de 1964.