Abogado de Trump quiere llevar a un "pelotón de fusilamiento" al Vicepresidente de los EEUU, Mike Pence

En mensajes por Twitter que lo hicieron pasar para muchos como un loco, el abogado electoral de Donald Trump, Lin Wood, una especie de "ultra-patriota" de derecha, afirmó que el vicepresidente Mike Pence "enfrentará la ejecución por un pelotón de fusilamiento". Calificó a Pence de "cobarde" y "traidor"; dijo que "cantará como un pájaro y confesará TODO", sugiriendo que era cómplice de los demócratas en las prácticas de fraude de las que les acusa, como causantes de la derrota de Trump en las recientes elecciones.

A través de sus tuits, Wood planteó la "ejecución" de Pence por no respaldar la demanda de Trump para anular las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en las que fue perdedor y las señaló como fraudulentas sin pruebas aparentes.

Debería "enfrentarse a la ejecución por un pelotón de fusilamiento", expresó el extraño abogado, y dijo que "debería renunciar inmediatamente de su cargo"... "a menos que declare que rechazará los resultados del Colegio Electoral de aquellos estados donde se fraguó el supuesto fraude electoral". El próximo 6 de enero, M. Pence como presidente del Senado, supervisará una sesión conjunta de las cámaras legislativas para certificar la victoria de Joe Biden frente a Trump.

A través de un video, Lin Wood también amenazó con “violencia en las calles” a menos que los resultados de la elección sean revertidos.

Los asesores legales y abogados de Donald Trump parecen ser proclives al escándalo y a las declaraciones destempladas, como ya ocurrió con otro de sus abogados que chorreaba tinte de pelo en medio del "vaporón" en el que se vió envuelto al ser interrogado por instituciones de los EEUU.

Biden ganó con 306 votos de los colegios electorales frente a los 232 de Trump, en el sistema electoral norteamericano. Antes y después de la elección, Trump se modtró negado a reconocer un resultado adverso.

Pero el abogado Wood no se quedó ahí e indicó en otro mensaje que "si Pence es arrestado, (el secretario de Estado Mike) Pompeo salvará las elecciones". Agregó el comentario de que "Pence estará en la cárcel en espera de juicio por traición" y que "se enfrentará a la ejecución...".

El abogado ha perdido varias demandas de impugnación de la derrota electoral de Trump. En otros mensajes por las redes sociales, Wood mencionó que además de los demócratas, uno de los principales culpables de la derrota de Trump había sido su propio partido.

Este señor ha comentado en Twitter que "con el tiempo, nos hemos enterado de que el PCC (Partido Comunista Chino) y otros países extranjeros se unieron a los demócratas". Él mismo representó a Kyle Rittenhouse, un adolescente acusado de disparar contra dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin, durante las protestas de reclamo de justicia racial.

Alrededor de 11 senadores del Partido Repúblicano, del actual mandatario "saliente" estadounidense, han declarado que no certificarán el triunfo de Joe Biden, por lo que el representante legal de Trump se mostró muy irritado de que Pence no los secundase, hasta el extremo de perder los cabales.

