La Corte del Ecuador le echa para atrás el Estado de Excepción a Lenín Moreno

Lenin Moreno, presidente del Ecuador, no consiguió aval de la Corte Constitucional para su Decreto de Estado de Excepción como medida frente a la pandemia y sus consecuencias Credito: El Comercio

El pasado 21 de diciembre, el Gobierno ecuatoriano decretó un nuevo estado de excepción con extensión de 30 días. Posteriortmente, la Corte Constitucional de Ecuador sentenció como inconstitucional el estado de excepción decretado por el presidente de ese país, Lenín Moreno.

El decreto N° 1217 entró en vigencia el 21 de diciembre pasado por el incremento de contagios por Covid-19 y, según el diario El Comercio, de Ecuador, el pleno de la Corte, declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo el 27 de diciembre de 2020, "por concluir que no se adecuaba a las normas constitucionales".

En el Decreto 1217, Moreno declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por el grave incremento en el contagio del covid-19, a causa de las aglomeraciones así como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde el Reino Unido.

Según la Corte, el estado de excepción está previsto para situaciones extraordinarias que no se pueden resolver a partir del sistema jurídico y de la institucionalidad ordinarios, por lo que indicó que, sin desconocer la gravedad de las consecuencias de la pandemia a las que se refiere al decreto, éstas se caracterizan por su duración indefinida, frente a lo cual un régimen diseñado para ser temporal y excepcional no puede perennizarse mientras dure la pandemia y sus consecuencias.

Por ello, la sala dictaminó que la medida de excepción no puede perennizarse mientras dure la enfermedad y sus consecuencias y considera que para establecer las medidas bio-sanitarias pertinentes no era necesario adoptar un estado de excepción, dando a entender que la cuestión dependía de la adopción de medidas de política pública y no de las condiciones de excepción.

El estado de excepción decretado por Moreno estableció un toque de queda por 15 días a escala nacional y limita la circulación de vehículos. También, reduce el aforo en espacios públicos. Aún así, Ecuador presentó en las últimas 24 horas (2l 2 de enero 2021) 1.135 nuevos contagios y ocho fallecimientos. El país contabiliza hasta la fecha 214.513 casos y 14.059 decesos, de acuerdo con datos de la plataforma Worldometers.

La Corte Constitucional considera que el presidente ecuatoriano fundamentó el estado de excepción en un posible riesgo futuro y no actual, sin base en información suficiente, clara y específica, cuando lo previsto es que los estados de excepción operen frente a circunstancias actuales y ciertas. La Corte esgrime que no se cumplió con la carga probatoria para justificar la ocurrencia real de los hechos, que además no son imprevisibles e intempestivos o sobrevenidos; más aún cuando ya se ha establecido la calamidad pública en dos ocasiones anteriores con sus respectivas renovaciones.

En razón a todos estos y otros criterios, la Corte resolvió: 1. Declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nro. 1217. 2. Recordar al Presidente de la República y a las autoridades competentes que las medidas a las que se refiere al Decreto Nro. 1217, dirigidas a evitar las aglomeraciones y reuniones masivas así como a prevenir los posibles riesgos de la nueva variante del COVID-19 identificada en el Reino Unido, pueden adoptarse con base en las atribuciones del régimen constitucional ordinario... sin que sea necesario recurrir a las potestades extraordinarias autorizadas en un estado de excepción. 3. Frente a los posibles riesgos de la nueva variante del COVID-19, la Corte reiteró su exhorto al gobierno nacional para reforzar, de forma coordinada, los mecanismos de prevención disponibles bajo el régimen ordinario”.