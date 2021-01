Once parlamentarios estadounidenses desconocerán victoria de Biden

Ted Cruz y Marcos Rubio Credito: Web

3 de enero de 2021.- Once parlamentarios estadounidenses desconocerán victoria de Joe Biden, en los comicios presidenciales de Estados Unidos (EEUU), cuando el Congreso se reúna próximamente para formalizar el conteo del Colegio Electoral.



Así lo dieron a conocer por medio de un comunicado, indicando que se opondrán a la autentificación de los resultados, hasta que no se realice una auditoría de 10 días "de los resultados electorales en los estados en disputa".



Asimismo, informaron de un supuesto fraude que maneja el ex presidente Donald Trump donde fueron desestimadas por autoridades judiciales y estatales.



Los parlamentarios que se encuentran defendiendo esta iniciativa son: Ted Cruz (Texas), Ron Johnson (Wisconsin), James Lankford (Oklahoma), Steve Daines (Montana), John Kennedy (Luisiana), Marsha Blackburn (Tennessee) y Mike Braun (Indiana).



Además de los senadores electos Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Bill Hagerty (Tennessee) y Tommy Tuberville (Alabama).



En tal sentido, los analistas señalaron que una eventual objeción del Congreso el próximo 6 de enero no cambiará la victoria del demócrata, pero sirve para situar a posibles candidatos de cara a las elecciones de mitad de mandato del año 2022 e incluso para las presidenciales de 2024.



Aunque para invalidar el resultado en uno o varios estados, tendría que superarse una votación de ambas cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara baja, esta última controlada por los demócratas.



El primer senador republicano, Josh Hawley, no tardó en comunicar que desafiaría la victoria de Biden y apoyaría a Trump, quien no reconoce su derrota y alega sin pruebas que hubo fraude.



De esta manera, el Congreso estadounidense dará el 6 de enero la última sesión, donde se dará el proceso de certificación del resultado electoral y asegurar la llegada al poder del presidente electo Joe Biden, el 20 de enero.



Por otra parte, el gobernante republicano Donald Trump reitera en interferir en los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre, que en repetidas ocasiones ha presentado demandas fallidas a funcionarios estatales.



Además, el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell ya reconoció al demócrata como presidente electo, luego de la confirmación del Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre, reseña Prensa Latina.

